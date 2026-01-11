野菜もお肉も一度にとれて、洗い物も最小限。フライパン1枚でつくる「とろたま豚豆腐チゲ」レシピを紹介します。教えてくれたのは、SNSでも人気の料理コラムニスト・山本ゆりさん。豚肉×キムチ×アサリのうま味が出て、手軽にお店のような味になるのがうれしいポイントです。

3ステップでお手軽！あと片づけもラクちん

「手早く一気につくりたいときに、フライパン煮込みは最高です！」と、熱く語ってくれた山本ゆりさん。

【写真】「お店の味っぽさ」が出る、豆腐の入れ方

「炒めものと違って、多少目を離しても焦げないし、お鍋と違ってくっつかないから洗い物もラク。フライパンごと出しても家族に喜ばれるし、1品で野菜もお肉もとれる。おトクすぎて、この冬大活躍間違いなしです！」（山本さん）

寒い冬にぴったり！ご飯がすすむチゲスープ

豚肉×キムチ×アサリのうま味で、お店のようなコク辛味に！ ご飯もすすむし、スープが余れば中華麺や冷凍うどんを入れても美味。

●とろたま豚豆腐アサリチゲ

【材料（4人分）】

豚バラ薄切り肉 200g

豆腐（絹） 1丁

アサリ（水煮缶） 1缶（100g）

ニラ 1／4束

サラダ油 小さじ2

A［水2と1／2カップ（500mL） 砂糖、顆粒鶏ガラスープの素、みそ各大さじ1]

白菜キムチ 100g

モヤシ 1袋（250g）

卵 4個



【つくり方】

（1） 具材を切る

ニラは6cm長さに、豚肉は食べやすい長さに切る。

（2） 炒めて煮る

フライパンにサラダ油を中火で熱して（1）の豚肉を炒め、こんがりしたらAとアサリ缶（汁ごと）、キムチを加える。煮立ったらモヤシを加え、豆腐を大きなスプーンですくい入れ、2〜3分煮る。

（3） 仕上げる

卵を落とし、（1）のニラを散らしてフタをし、卵が半熟状になるまで煮る。

［1人分364kcal］

【ポイント】

豆腐は大きいスプーンですくって入れるとラクちん。味もしみるし、お店のそれっぽい！

【メモ】

アサリは冷凍のむき身や、もちろん生でもOKです！ 辛いのが好きな方は豆板醤を加えるか、仕上げにラー油をプラスして。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです