お留守番をしていた猫さんは、帰宅した飼い主さんを大声で呼びつけたのだとか。優しい鳴き声が愛おしいと動画は31万回以上も再生され、「可愛すぎて涙出てきた」「なんて優しい声なの、癒し効果MAX!!!!」とのコメントが集まっています。

【動画：『お留守番していた猫』→飼い主さんが帰ってくると…まさかの『鳴き声』が可愛すぎる】

飼い主さんを呼びつける猫

TikTokアカウント「まめたろう」さまに登場したまめたろうくんは、ふわふわの布団の上でくつろぎながら、飼い主さんに何やら訴えているようだったとのこと。「ヒャーン」というように大きな声で飼い主さんに向かって鳴いていたのだとか。

お留守番をしていたことを褒められたいのか、構って欲しい様子で飼い主さんに何度も鳴き続けたのだそう。口を大きく開けて、甲高い声で鳴くまめたろうくんの姿を見ていると、構ってあげたくなってしまいますね。

何度もアピール

さらに鳴き続けるまめたろうくん。構ってもらえるまで諦めなさそうです。ところが、動画をよく見てみると、まめたろうくんはあくまで布団の上から動いていなかったとのこと。この布団の上で甘えたいのでしょうか。

飼い主さんがまめたろうくんに近づくと、立ち上がって嬉しそうに鳴いていたのだとか。優しく穏やかな声で鳴き続けるまめたろうくんの姿は何度も見たくなってしまいます。

まめたろうくんの鳴き声記録

まめたろうくんは保護猫カフェ出身なのだそう。アカウントでは、おしゃべりなまめたろうくんの短い鳴き声から、甘えた鳴き声まで、様々なバリエーションの声を聞くことができます。

構って欲しい時だけでなく、おやつタイム中も鳴いてしっかりとアピールしているとのこと。ついついたくさんおやつをあげたくなってしまいそうですね。

飼い主さんを呼ぶまめたろうくんの姿は、TikTokで31万回以上も再生され、「鳴き声めっちゃかわいい」「優しい鳴き声」「にゃーん。じゃくて、なぁーん。がかわいい」「マイルドな声でかわいい」「鳴き声可愛すぎるよ...天使がここにいる」「癒しの鳴き声だ…うちの子はご飯催促の鳴き声ばっかり」「おしゃべりニャンコですね。かわいすぎる」「優しい子なんやろな ずっと元気で幸せでいてほしい」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「まめたろう」さまには、まめたろうくんのおしゃべりの様子がたくさん投稿されています。動画を見比べて、色々な声を聞いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「まめたろう」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。