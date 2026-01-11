「派手すぎるのは苦手」→“この1枚”！【ZARA】大人に似合う♡「淡ピンク色トップス」

派手すぎる色はちょっと苦手。でも地味見えも避けたい……と感じている大人世代にとって、淡いピンクは実は頼れるカラー。甘さを控えつつ、顔まわりをぱっと明るく見せてくれるのが魅力。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた「淡ピンク色トップス」に注目しました。ストライプやフリルなど、甘さを抑えた大人向けのデザインが揃っているので、ぜひチェックしてみて。

甘さときちんと感を両立するピンクシャツ

【ZARA】「ポプリン ストライプ メタリックヤーン シャツ」\1,750（税込・セール価格）

淡いピンクのストライプが、装いにさりげない可愛げを添えるシャツ。細めのストライプとクリーンな配色で、甘くなりすぎずきちんと感もキープできます。第1ボタンのない深めのVネックデザインで、顔まわりをすっきり見せてくれそう。1枚で着てもサマになり、ジャケットやセーターのインにも好相性。冬にはタートルネックセーターを重ねるのもGOOD。

甘さ控えめで品よく着られるピンクブラウス

【ZARA】「フリルブラウス」\2,390（税込・セール価格）

淡いベビーピンクのようなカラーと落ち感のある素材で華やぐブラウス。ほんのり光沢感があり、フロントのゴールドカラーのボタンもさりげなくリッチ感をプラスしてくれるかも。ウエスト位置のフリルが、腰まわりを自然とカバーしてくれるのもうれしいポイント。パンツ合わせでハンサムにまとめても、タイトスカートと合わせてフェミニンに仕上げても好バランスです。

たっぷりフリルで華やぐピンクシャツ

【ZARA】「ZW COLLECTION フリルシャツ」\1,970（税込・セール価格）

たっぷりあしらわれた立体感のあるフリルが目を引くシャツ。透け感のある素材と淡いピンクで軽やかに着られて、ほどよく開いたネックラインが顔まわりに抜けをつくってくれそう。甘さが気になる場合は、パンツやジャケットを合わせてハンサムに振るのがおすすめ。コーデに1点投入するだけで、装いがぱっと華やぐ1枚です。

ベーシックセーターをピンクでアップデート

【ZARA】「ソフトニットセーター」\6,590（税込）

シンプルなデザインのセーターも、やさしいピンクを選ぶだけでコーデの印象がぐっと新鮮に。主張しすぎない色味なので、甘くなりすぎず、大人のワードローブにも馴染みやすそうです。ほどよい厚みとベーシックなシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすいのが魅力。デニムパンツやダークトーンのボトムスで引き締めるほか、ストライプシャツをレイヤードして遊び心をプラスしてみるのも素敵かも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase