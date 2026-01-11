日ハム・清宮幸太郎、中山秀征との“意外な関係”明かす「ヒデさん！おつかれさまです！」

日本ハムの清宮幸太郎選手（26歳）が、1月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。番組MCのタレント・中山秀征（58歳）との“意外な関係”について語った。



この日、「アスリート熱ケツ情報」のコーナーに登場した清宮選手は、開口一番「ヒデさん、『シューイチ』土曜日もお疲れさまです！」と挨拶。



そして「少年野球で、ヒデさんの息子さんと一緒にプレーしてたんで。ヒデさんにめっちゃお世話になってる」と、中山との“意外な関係”を明かし、スタジオは「そうなんですか！？」とビックリ。



中山は「立派になったね、幸太郎」「小学校の頃から知ってるからね。でっかくなったねぇ」と目を細めた。