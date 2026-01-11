◆ラグビー 全国大学選手権決勝 明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）

明大がライバル早大を退け、７季ぶり１４回目の日本一に輝いた。昨年１２月の対抗戦では２５―１９で勝っており、神鳥裕之監督が４年生だった１９９６年度以来の対抗戦→選手権で早大に連勝となった。

先制は早大。前半８分にゴールほぼ正面、約３５メートルのＰＧを野中健吾が確実に決めた。明大の反撃は前半１９分。ラインアウトからトライエリア前で８次攻撃を重ね、最後はＳＯ伊藤龍之介、ＣＴＢ平翔太とつなぎ、プロップ田代大介が体を１回転させながらグラウンディング。ゴールも決まって７―３と逆転した。

前半２８分に早大の日本代表ＦＢ矢崎吉高に危険なプレーがあったとして、イエローカードが出され、１０分間の一時的退場となった。数的優位を生かしたい明大は３０分過ぎ、トライライン付近でこぼしたボールを逃さずトライエリアに持ち込んだが、映像による判定で取り消し。直後のスクラムで早大の反則を誘う強さをみせ、ラインアウトから攻撃を展開。ＳＯ伊藤が防御網の隙を突きトライを挙げ、ゴールも決まって１４―３とリードを広げて前半を折り返した。

後半に入っても明大の勢いが勝った。８分に相手ボールのラインアウトをターンオーバーし一気に攻め込み、左大外で待ち受けていたフランカー大川虎拓郎がトライを決めきった。同２０分にはＰＧで加点。早大は３２分、自陣深くのスクラムを起点にＦＢ矢崎、ＷＴＢ田中健想の乱で大きくゲインし、途中出場の渡辺晃樹がトライを決め、最後も２３次攻撃をみせて食い下がったが届かなかった。

明大・神鳥監督「本当にこの素晴らしい舞台で最後に、素晴らしい早稲田大学さんという相手を目の前にして、今年一番のプレーをしてくれた学生たちに感謝とおめでとうという気持ちでいっぱい。（勝因は）セットプレー、ディフェンス、接点で上回っていたことだと思います」

明大ＣＴＢ平翔太主将「１年間苦しい時もあったんですけど、メンバー２３人全員が８０分間体現できたのは本当に良かったと思います。僕たちがここまで成長できたのは今日の早稲田大学さんを始め、各大学さんがいたからだと思います。４年間支え合って切磋琢磨（せっさたくま）してきた仲間がいたからだと今改めて感じます」

明大ＳＯ伊藤龍之介「決勝で優勝という素晴らしい経験を４年生にさせてもらえたので、これを絶対に引き継いで明治の伝統にしてまた来年も優勝できるように頑張りたい」