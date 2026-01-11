À¤ÂÓÇ¯¼ý300Ëü±ßÂæ¤ÎÉÏº¤²ÈÄí¤«¤é¡¢1Ç¯È¾¤ÎÊÙ¶¯¤ÇÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÃË¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡ÖÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¼õ¸³ÂÐºö¤È¤Ï
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡2026Ç¯¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤ä10Æü¡£Íè½µ1·î17Æü¡¦18Æü¤Ï¡¢Âç³ØÆþ»î¤ÎÂè°ì´ØÌç¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¼Â»ÜÆü¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ç¸À¤¦¡Ö¶¦ÄÌ°ì¼¡¡×¤ä¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñÎ©¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤â¤¬¼õ¸³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥¯¼°¤Î¥Æ¥¹¥È¡£Ç¯¡¹Æñ²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ëËÜ»î¸³¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊ¿¶ÑÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¹¤é°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤½¤Íå¾ì¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ó¤ÀÂç³Ø¼õ¸³»þÂå¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ¿¦¤ÎÉã¤Ë¡¢ÉÂ¾²¤ÎÊì¡£Íê¤ß¤Î¿ÆÀÌ¤â¤ª¤é¤º¡¢°ì¿Í¤Ç²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½µ3Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç½Ð´ê¤·¡¢µÕÅ¾¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤ÀÅìÂç¼õ¸³¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ä¤ÏÀ¤ÂÓÇ¯¼ý300Ëü±ßÂæ¤ÎÉÏº¤²ÈÄí¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÇÅìÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í¾Íµ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÉÔÍø¤ÊÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤ä¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¡¼¥¯¼°¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²áµîÌä±é½¬¤ÎÎÌ¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â3²Æ¤«¤é¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò¡¢¤¿¤«¤À¤«¥Þ¡¼¥¯¥Æ¥¹¥ÈÄøÅÙ¤Ë³ä¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î»ä¤¬¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö±é½¬ÎÌ¤ÇÉé¤±¤Æ¤â¾¡Éé¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡É¥¬¥êÊÙ»¦¤·¤ÎÀïÎ¬¡É¡×¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö°ì¤òÊ¹¤¤¤Æ½½¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤òÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤Ç¤¤ëÀáÌóÊÙ¶¯Ë¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ëºÇ¶¯¤Î¼õ¸³ÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸À¸ì²½¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÏË³¤Ç¤â¼õ¸³¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡Ö°ì¤òÊ¹¤¤¤Æ½½¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¸À¸ì²½¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅìÂç¤Ë¼õ¤«¤ë¼õ¸³À¸¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ï
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÅìÂç¼õ¸³À¸¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡»ä¤Ï2025Ç¯ÈÇ¡ØÅìÂçÍý·¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡Ë¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢20Ì¾¤Û¤É¤ÎÍý·À¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÏÃ¤òÅý¹ç¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷Æñ´Ø¹»¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¾¡¤Á¡¢Ãæ³Ø°ìÇ¯À¸¤«¤éÅ´ÎÐ²ñ¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¡¢¹â¹»¼õ¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ1¤«¤éËè½µ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¡Á20»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Î°Ê³°¤Î¼«½¬¤Î¤ß¤Ç¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¹â2¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Å´ÎÐ²ñ¤Î¼õ¹Ö²ÊÌÜ¿ô¤¬ºÇÂç²½¤·¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê½Î¤Î½ÉÂê¤ò²ò¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ï½µÅö¤¿¤ê40¡Á50»þ´Ö¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»ä¤¬Ä´ºº¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂç¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë7,000¡Á8,000»þ´ÖÄøÅÙÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍý·À¸¡£Íý·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢±ó¤«¤é¤ÌÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ê¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê²½¤±Êª¤ËÅ¨¤¦¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÈ¾Ê¬¤«¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÊÙ¶¯¤À¤±¤ÇÅìÂç¤Ë¼õ¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä©¤ó¤À¤éÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä©¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±°ìÂò¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä©¤àÁ°Äó¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÎÌ¤Îº¹¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¢¡¡Öµµ¤Î¹Ã¤è¤êÇ¯¤Î¹å¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊÙ¶¯ÎÌ¤ÏÊÌ¤ËÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Öµµ¤Î¹Ã¤è¤êÇ¯¤Î¹å¡×¡ÊÇ¯Ä¹¼Ô¤Ï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤ÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¤Ï°ìÄêÊ¤¤·¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤·ËÜÅö¤Ë¡ÖÇ¯¤Î¹å¡×¤¬ÀäÂÐ¤Ê¤é¤Ð¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¼ãÇÚ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡ÖÇ¯¤Î¹å¡×¤¬Í¸ú¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥â¥Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡¡¤â¤Ã¤ÈÃ±½ã²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
