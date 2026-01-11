ÅÅ¼ÖÆâ¤ÏËþÀÊ¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ÖÄÌÏ©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¼ò¤ò°û¤à¼ã¼Ô4¿ÍÁÈ¡×¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿60ÂåÃËÀ¤Î¡ÈÀÅ¤«¤Ê°ì¸À¡É¡½¡½3Ï¢µÙ¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯5·î17Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ºÇ¶á¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë»Ñ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡JR¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ä¡¦²£¡¦¹â¤µ¤Î¹ç·×¤¬250Ñ°ÊÆâ¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤Ï2£í¤Þ¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï30kg°ÊÆâ¤Î¥µ¥¤¥º¤Î²ÙÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µ¬³Ê°Ê¾å¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¶¹¤¤¼ÖÎ¾¤òÀêµò¤¹¤ë¾èµÒ¤â¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¤«¤é2Ç¯Á°¡¢½ÐÄ¥Àè¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÇÄÌÏ©¤ò¤Õ¤µ¤°ÌÂÏÇµÒ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦»³Àî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤¬Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¡¤Û¤ÜËþ°÷¤Î¼ÖÆâ¤ÇÄÌÏ©¤ËÂç¤¤Ê²ÙÊª¤òÃÖ¤¯¼ã¼Ô
¡¡ÅÔÆâ¤Ë½»¤à»³Àî¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢½ÐÄ¥¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÀÆàÀî¸©À¾ÉôÊýÌÌ¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍâÆü¤ÎÁáÄ«¤«¤é¡¢¿ÀÆàÀî¤«¤éÀÅ²¬¤Ø°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°Æü¤Î¤¦¤Á¤ËÀÅ²¬´ó¤ê¤Î¿ÀÆàÀî¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë1Çñ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿ÀÆàÀîÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»³Àî¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Û¤ÜËþ°÷¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥í¥ó¥°¥·¡¼¥ÈÀÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÖÆâ¤Ë¤Ïµ¢Âð¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¬¥é¤Î°¤½¤¦¤Ê¼ã¼Ô4¿ÍÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤È¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ÜËþ°÷¾õÂÖ¤Ç¶¹¤¤¤Î¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÄÌÏ©Â¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾ì½ê¤òºÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»³Àî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼þ°Ï¤«¤éÎä¤¿¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ò¤Þ¤Ç°û¤ß»Ï¤á¤ë»ÏËö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬²Ì´º¤Ë
¡¡µÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌÌÅÝ¤´¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾èµÒ¤ÏÃí°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÈÆ±À¤Âå¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤·¯¤¿¤Á¤µ¤¢¡ª¤ß¤ó¤ÊÌÂÏÇ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î²ÙÊª¡¢Â¸µ¤ËÃÖ¤¯¤È¤«¡¢ÌÖÃª¤Ë¾å¤²¤ë¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¡©¡Ù¤È²Ì´º¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¤«¤Ê¤êÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Á¥Ã¡×¤ÈÀåÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃËÀ¤òÌµ»ë¡£Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤«Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢Ãí°Õ¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤ª¤¤¡ª²¿¤È¤«¸À¤¨¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤µ¤é¤ËÅÜ¤ê¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡Ö¼ÖÆâ¤Ï¤È¤Æ¤â¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤À¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÄÌÏ©¤«¤é¤É¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö60Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¿Â»Î¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿È¤Ê¤ê¤Î¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿½éÏ·¤ÎÇòÈ±ÃËÀ¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ð¥«¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¡Ö¤½¤ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸À¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÇòÈ±¤ÎÃËÀ¤ÈÃÌ¾Ð¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
