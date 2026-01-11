アストン・ヴィラは現在プレミアリーグで3位につけており、首位のアーセナルとは6ポイント差だ。さらに2位のマンチェスター・シティとは勝ち点で並んでいる。



シーズンも後半戦に突入しているなか、ヴィラは優勝争いについていくために冬の移籍市場での戦力アップに熱心な模様で、英『The Telegraph』によると、FWタミー・エイブラハム（28）とMFコナー・ギャラガー（25）をターゲットに挙げているようだ。





エイブラハムは現在ローマからベシクタシュへレンタル移籍中だが、トルコでは公式戦24試合で12ゴール3アシストと好調だ。そんな同選手をオリー・ワトキンスのサポートと競争力強化のためにヴィラは獲得したいという。しかし、同選手のレンタル移籍には一定の条件を満たせば買取義務があるため、移籍の実現は複雑になると同メディアは主張。さらに週給約11万5000ポンドも障害になる可能性があると報じている。そしてヴィラが獲得を狙うもう1人がアトレティコでプレイするギャラガーだ。同選手は今シーズンアトレティコで2年目を迎えたが、今冬の去就が注目されている。今シーズンはここまで公式戦27試合に出場し3ゴール1アシストを記録しているが、プレイタイムは1065分に留まっており、同選手はイングランド代表復帰へプレイタイムの確保を熱望していると考えられている。アーセナル、シティについていくためにヴィラは1月の戦力アップが重要になると考えているため、大型補強を計画しているというが、2人の元チェルシー戦士を獲得できるか。