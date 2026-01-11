ニューストップ > 国内ニュース > 全国都道府県対抗女子駅伝で岡山は5位 昨年の7位から順位上げ入賞 … 全国都道府県対抗女子駅伝で岡山は5位 昨年の7位から順位上げ入賞 香川は46位 全国都道府県対抗女子駅伝で岡山は5位 昨年の7位から順位上げ入賞 香川は46位 2026年1月11日 15時51分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 中学生から社会人までの選手がたすきをつなぐ全国都道府県対抗女子駅伝が京都市で行われ、岡山県は5位でフィニッシュ。昨年の7位から2つ順位を上げ、入賞を果たしました。香川県は46位でした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 瀬戸内海で底引き網漁船とプレジャーボートが衝突 プレジャーボート（5人乗船）は釣り場に向け航行中→巡視艇「たまなみ」が出動【香川県直島町井島の沖合】 【箱根駅伝】青山学院大学主将・“シン”山の神 黒田朝日選手（4年）昨年はマラソンで日本学生記録を樹立 原 晋監督「将来、日本記録を出すんじゃないかな」【地元局が見た「素顔の朝日選手」②】