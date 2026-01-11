RSK

中学生から社会人までの選手がたすきをつなぐ全国都道府県対抗女子駅伝が京都市で行われ、岡山県は5位でフィニッシュ。昨年の7位から2つ順位を上げ、入賞を果たしました。香川県は46位でした。
 