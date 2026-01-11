¥Ô¥Ã¥Á³°¤ÇÅÙ¡¹ÌäÂêµ¯¤³¤¹¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹ photo/Getty Images

¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡£¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤¬¶¯Îõ¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤¿1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤Ç2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÂÔ¤Ä·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£

¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥ì¥¢¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤È¾×ÆÍ¡£¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÏÁ°È¾¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤Îµ¤¤ò°ï¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡Ê¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ë²ñÄ¹¤¬·¯¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¡ØMARCA¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬ÅÓÃæ¸òÂå¤¹¤ëºÝ¤Ë¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï·¯¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬·ãÅÜ¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¿Ø±Ä¤Ç¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÃé¼Â¤Ç¤¤¤í¡£¤³¤Î¥¯¥½¤ä¤í¤¦¡×¤È¶«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤Î»î¹ç¸å¡¢ÃøÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬Instagram¤Ç¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÉôÊ¬¤òÆ°²èÉÕ¤­¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬È¿±þ¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÈà¤ÏÉé¤±¤¿¡×¤ÈÀåÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£