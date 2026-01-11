【 井上咲楽 】 「アイスランドで年越しをしました」 ＳＮＳで明かす 「毎日壮大な自然を見て、ご飯を食べて…」
タレントの井上咲楽さんがインスタグラムを更新。
自身の年末年始について、綴りました。
井上咲楽さんは「アイスランドで年越しをしました。」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、アイスランドの雄大な自然をバックに、微笑みを浮かべる、井上咲楽さんの姿が見て取れます。
続けて「大晦日は賑やかだったけど、あとは毎日壮大な自然を見て、ご飯を食べて、ラヴ上等見て寝る日々 編み物もしたし、向こうで走ったりもしてました〜」と、明かしました。
この投稿にファンからは「大自然の最高の景色ですね」・「おお！これは凄い！」・「アイスランド、いいところですねぇ 一度は行ってみたいです」・「大自然最高！咲楽ちゃんめっちゃ可愛いね」・「行動力が半端ない」などの反響が寄せられています。
【 井上咲楽さん プロフィール 】
デビュー：第40回ホリプロタレントスカウトキャラバン 特別賞
生年月日：1999年10月2日
出身地：栃木県
身長：152cm
血液型：A型
趣味・特技：マラソン/トレイルラン
発酵食品をつかった料理
選挙演説めぐり
検定：ましこ検定、普通免許
その他：とちぎ未来大使・益子大使
フルマラソン自己ベスト：3時間20分50秒(ネットタイム)
【担当：芸能情報ステーション】