タレントの井上咲楽さんがインスタグラムを更新。

自身の年末年始について、綴りました。



【写真を見る】【 井上咲楽 】 「アイスランドで年越しをしました」 ＳＮＳで明かす 「毎日壮大な自然を見て、ご飯を食べて…」





井上咲楽さんは「アイスランドで年越しをしました。」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、アイスランドの雄大な自然をバックに、微笑みを浮かべる、井上咲楽さんの姿が見て取れます。





続けて「大晦日は賑やかだったけど、あとは毎日壮大な自然を見て、ご飯を食べて、ラヴ上等見て寝る日々 編み物もしたし、向こうで走ったりもしてました〜」と、明かしました。





そして「日の出が11時くらいなので、日の出と日の入りが毎日見られます！すごく早起きした気持ちになれてお得！」と、その明かしています。



この投稿にファンからは「大自然の最高の景色ですね」・「おお！これは凄い！」・「アイスランド、いいところですねぇ 一度は行ってみたいです」・「大自然最高！咲楽ちゃんめっちゃ可愛いね」・「行動力が半端ない」などの反響が寄せられています。



【 井上咲楽さん プロフィール 】



デビュー：第40回ホリプロタレントスカウトキャラバン 特別賞

生年月日：1999年10月2日

出身地：栃木県

身長：152cm

血液型：A型

趣味・特技：マラソン/トレイルラン

発酵食品をつかった料理

選挙演説めぐり

検定：ましこ検定、普通免許

その他：とちぎ未来大使・益子大使

フルマラソン自己ベスト：3時間20分50秒(ネットタイム)









【担当：芸能情報ステーション】