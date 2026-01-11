¤â¤·Æ±¤¸Æü¤ò¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¸«¾å°¦¡ÖËèÆüÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¡Ê25¡Ë¤¬11Æü¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ÖALL YOU NEED IS KILL¡×¡Ê½©ËÜ¸°ìÏº´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
»Â¿·¤Ê¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×ÀßÄê¤È¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤òÉÁ¤¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ºùºäÍÎ»á¤Î¾®Àâ¡ÖAll You Need Is Kill¡×¤¬¸¶ºî¡£À¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¸«¾å¤Ï¡¢½÷Í¥¶È¤È¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÏÉ½¾ð¤ä¡¢¼«Ê¬¤äÁê¼ê¤È¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ä¤¯¤ë´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï³¨¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾®Àâ¤Ï·«¤êÊÖ¤¹»à¤ò·Ð¤Æ¤â¤¢¤¬¤Â³¤±¤ë¥±¥¤¥¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¸«¾å±é¤¸¤ë¥ê¥¿¤¬¼ç¿Í¸ø¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤Î¿¯Î¬¤òµ¡¤Ë¡¢»à¤Ì¤Èµ²±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¡£¥ê¥¿¤ÏÆ±¤¸¤¯ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥±¥¤¥¸¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤Î¤Ï1¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤ÊÁªÂò¤¬2¿Í¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥±¥¤¥¸Ìò¤ÎÀ¼Í¥²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ê34¡Ë¤Ï¸«¾å¤Î¼Çµï¤ò¡Ö¡ÊÆ±¤¸Æü¤Ç¤â¡ËºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤è¤êÁ´Á³¤¦¤Þ¤¤¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Ìò¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¤â¤·±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸Æü¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ý¡£¸«¾å¤Ï¡Ö²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü²¹Àô¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¹ÀôÃÏ¤ÇËèÆü²¹Àô¤ËÆþ¤ë¥ë¡¼¥×¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²¹Àô¤ËËèÆüÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½©ËÜ´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£