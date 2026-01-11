歌手和田アキ子（75）が11日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。7日に結婚会見した元SKE48松井珠理奈と男性グループBOYS AND MEN（ボイメン）辻本達規の生放送での対応力を称賛した。

この日、夫妻が生出演し、交際への経緯などを明かした。11年前、名古屋駅前でボイメンのイベント告知のビラ配布をしてるときに松井と偶然出会って、ビラ配りを励まされた。そのときの辻本はアイドルの知識に乏しく松井に対する印象は「わがままな子なんじゃないかと思っていた」と話し実際は「わがままな面ももちろんあるんですけど、すごく気もつかってくれて何事にも一生懸命で不器用な子だなと思った」とスタジオで本人を前にして語った。

知り合ってから互いを意識することもなかったが、親しくなったきっかけは2022年、松井が体調不良で活動休止中だった。辻本が知人を通して松井をキャンプに誘った。ずっと会っていなかったが辻本は活動休止の知らせを耳にして心配。知人から電話番号を聞いて「僕はキャンプが好きで、キャンプなら元気が出るんじゃない？」と誘ってみたという。

ここで和田が「だって体調悪かったらキャンプ誘えへんやろ」とツッコむと辻本は「なんだろ、デジタルな部分がよくないんじゃないかなと思って、エゴサーチとかしてるから『携帯電話なんかいらないから自然にいけ』と」とアドバイス。和田は「じゃあ、そんときから芽生えてたんじゃないの？」とつつくと辻本は「チラシ配りのときにすごい（松井は有名なのに）僕に『チラシ配りすごいですね。応援してます』って言ってくれたそのご恩があって、体調崩したときに、あのご恩を返せたらいいなと思って」と純粋な感謝の気持ちだったと振り返った。 陣内智則が松井に「そのキャンプは楽しかったんですか？」と聞くと「すごく楽しくて、小学生からこのお仕事をさせていただいていたので、子どものころに自然と機会があまりなかったので、やっとそれ（キャンプ）がかなうんだと思った」と話した。

和田は「しっかりしたコメントで、すごいなふたりとも」と2人のトーク能力を笑顔でほめていた。