元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が11日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。コーヒーの入れ方について語った。

新年1発目ということで「ちょっとリッチにワンランク上のゲンバ」をテーマに、東京・目黒にあるドトールコーヒーの最高級ブランド神乃珈琲1号店「Factory＆Labo 神乃珈琲」を、かまいたち山内健司（44）と濱家隆一（42）とともに訪れた。

濱家が「やっぱイイ香りしてますね、いきなり。今、豆ひいてるんですよね？」と質問。3人は注文が入ってから、一杯ずつ豆をひいてドリップする様子を見た。

すると一茂は「お湯かけるとまた変わってくるしね。あ、いいね。これで約1分でしょ？」と言い、店員が「そうですね」と答えると、一茂は「わかってる」と反応した。濱家は「『わかってる』ってなんですか？ その、ちょっと知ってる情報を出してマウント取るのやめてください。絶対、こちらの方が詳しい」と話した。

一茂は「いや、俺…、で、これで、ちょっとガス抜きしてから入れるんだよね。フィルターに絶対お湯は掛けちゃいけない」と語ると、濱家が「嫌な客」とツッコんだ。

そして一茂はドリップする店員に「イイね、イイね。上手じゃん。やるじゃん。やってくれるじゃん」と言い、濱家「研究所の所長みたいなポジションになってますけど」と伝えた。

一茂は「これ膨らんでると生きてるっていう…生きてたっていう証拠なんだよね。ガスが中に入ってる。いいね、あなた繊細だね掛け方がね、すばらしいね」と、店員を絶賛した。