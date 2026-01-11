女優志田未来（32）が10日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。没頭しているアイドルを明かした。

志田は「FRUITS ZIPPERさんが本当に大好きで…」と告白した。「SNSで動画が流れてきたのがきっかけなんですけど、本当にかわいくて。孫を見ている感覚なんです」と語った。

志田はライブやチェキ会にも参加するほど好きなことを明かした。

加藤は「俺、偉いと思う。裏を通すやり方ってあるじゃない。関係者席で見にいったり、楽屋通してもらったりとか。そういうのできるじゃない。志田くらいになると。裏ルートはやっぱりダメ？」と志田に質問した。

志田は「裏ルートも、使ってもいいと思うんです。（でも）自分で取って当たったときの喜びって大きいですよ」と語った。

加藤は「裏ルート使ったことないでしょ？」と聞くと、志田は「あります…」と回答。加藤は「あるの!?あんのかよ！」と突っ込んで笑いを誘った。

志田は「最近本当に大人気で…」と申し訳なさそうに話すと、加藤は「そういうときはやむを得ず。“志田パワー”を（使う）」と納得した。

志田は気まずそうに指を口の前にやり、「シーっ」とジェスチャーをして笑っていた。