¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡²áµî¤ÎàÄÁ¤¢¤¤¤µ¤Äá¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡¡¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¹£´²¯±ß¤Ç·ÀÌó¤òÄù·ë¡££¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë½é¤á¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é£±£±Ç¯Á°¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖÆàÎÉ¸©¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈàÄÁ¤¢¤¤¤µ¤Äá¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê·¡¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÍÑ¤ÎàÄÁ¤¢¤¤¤µ¤Äá¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£²¬ËÜ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤·¤«¤â¿Í¤ò¾Ð¤ï¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é£±È¯ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£