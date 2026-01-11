【フェアリーS】ブラックチャリスが混戦を断つ…津村明秀は2週連続重賞V

1月11日、中山競馬場で行われた11R・フェアリーステークス（G3・3歳オープン・牝・芝1600m）は、津村明秀騎乗の5番人気、ブラックチャリス（牝3・栗東・武幸四郎）が勝利した。クビ差の2着に10番人気のビッグカレンルーフ（牝3・美浦・堀内岳志）、3着に11番人気のレオアジャイル（牝3・美浦・杉浦宏昭）が入った。勝ちタイムは1:33.6（良）。

1番人気で荻野極騎乗、ピエドゥラパン（牝3・美浦・千葉直人）は10着、2番人気でC.ルメール騎乗、ギリーズボール（牝3・美浦・手塚貴久）は13着敗退。

【新馬/函館5R】キタサンブラック産駒 ブラックチャリスが3馬身差完勝

キタサンブラック産駒

津村明秀騎乗の5番人気、ブラックチャリスが差し切って重賞初制覇を飾った。外枠からの競馬だったが、道中は好位のインに上手く収まり進出。手応えよく勝負どころを迎え、直線では上手く進路を見出すと、坂を駆け上がって猛追。ゴール寸前で測ったような差し切りを見せて混戦を断った。鞍上の津村明秀騎手は中山金杯に次いで2週連続重賞V。

ブラックチャリス 4戦2勝

（牝3・栗東・武幸四郎）

父：キタサンブラック

母：ゴールドチャリス

母父：トゥザワールド

馬主：フィールドレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ブラックチャリス 津村明秀

2着 ビッグカレンルーフ 松岡正海

3着 レオアジャイル 横山典弘

4着 マカレイ 三浦皇成

5着 サンアントワーヌ 戸崎圭太

6着 モルニケ 丹内祐次

7着 トワニ 菅原明良

8着 ノーザンタイタン 田辺裕信

9着 ヴァリスマリネリス 横山武史

10着 ピエドゥラパン 荻野極

11着 トラスコンガーデン 吉田豊

12着 リュクスパトロール 佐々木大輔

13着 ギリーズボール C.ルメール

14着 ヴィスコンテッサ 石川裕紀人

15着 ハーディジェナー 上里直汰

16着 エゴンウレア 大野拓弥