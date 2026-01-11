熊田曜子、三女の七五三で撮影した親子ショット公開「娘さん可愛すぎる」「美女と美少女」の声
【モデルプレス＝2026/01/11】タレントの熊田曜子が1月10日、自身のInstagramを更新。三女の七五三写真を公開した。
【写真】43歳美人タレント「可愛すぎる」と話題の娘の姿
熊田は「三女 七五三のお写真が完成したよ」とコメントし、座った三女の横に立って寄り添う熊田の着物姿の親子ショットや様々なポーズで撮影した三女のソロショットを複数枚投稿。熊田は黄色い着物、三女は水色にピンクの花柄の着物を着用しており、「好きなお着物を選んでヘアメイク、着付けをして頂きスタジオで撮影 子供に慣れたスタッフさんがポーズの提案をして下さり楽しく撮影して頂けたおかげで娘は自然な表情ばかりで最高に可愛いっ」と撮影を振り返った。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「美女と美少女」「着物とても似合ってる」「娘さん可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】