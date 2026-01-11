エイトザタラソ×マイメロディ♡限定デザインで叶える癒しのうるぷる髪

スキンケア発想の保水美容液ヘアケアブランド「エイトザタラソ」から、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」デザインの限定アイテムが登場。マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定で発売されます。やさしく寄り添うマイメロディの世界観と、髪を内側から潤す本格ケアを同時に楽しめる特別仕様。毎日のヘアケア時間を、心まで満たされる癒しのひとときへと導いてくれます♡

マイメロディ限定デザインの魅力

今回の限定アイテムは、マイメロディの「かわいさ」と「やさしさ」を詰め込んだスペシャルデザイン。

忙しい日々の中でも、ふと目に入るたびに心がほっとほどけるような存在です。

限定デザインはマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループのみでの取り扱いとなり、特別感もたっぷり。ヘアケアしながら、癒しの時間を演出してくれます。

イニスフリーの美容液が快挙！レチノールPDRNセラムがベスコス21冠達成

ダメージ補修の限定キット

エイトザタラソモイストシャンプー＆モイストトリートメントマイメロディデザインスペシャルキット

価格：3,080円(税込)

数量限定で登場するのは、ダメージ補修と潤いケアを同時に叶えるスペシャルキット。

保水しながら頭皮の汚れを落とす美容液シャンプーと、髪の内部から毛先まで集中補修する美容液トリートメントをセットにしています。

枝毛やうねり、パサつきなど髪の8大悩みにアプローチし、しっとり潤って指通りなめらかな“ぷるん髪”へと導きます。

【キット内容】

・エイトザタラソクレンジングリペア＆モイスト美容液シャンプーマイメロディ475mL

・エイトザタラソディープリペア＆アクアモイスト美容液トリートメントマイメロディ475mL

しっとり艶めく美容液オイル

エイトザタラソリペアショット＆EXモイスト美容液オイルマイメロディ

価格：100mL・1,540円(税込)

単品アイテムとして、美容液ヘアオイルもラインナップ。髪の水分と油分のバランスを整えながらダメージを補修し、スッと馴染んで艶のある仕上がりへ。

乾燥や湿気による広がり、うねりやくせが気になる方にもおすすめです。毛先までしっとりまとまり、スタイリング前後のケアにも活躍します。

可愛さで満たす毎日のケア

髪を本質から潤すエイトザタラソと、マイメロディのやさしい世界観が融合した数量限定アイテム。見た目の可愛さだけでなく、毎日のダメージに寄り添う実力派処方も魅力です。

ヘアケア時間が楽しみになることで、自然と気持ちまで前向きに。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡