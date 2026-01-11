■バレーボール 全日本高校選手権・決勝（11日、東京体育館）

“春の高校バレー”の決勝が行われ、男子は東山（京都）が6大会ぶりの日本一。初優勝を狙う清風（大阪）との熱戦の末、セットカウント3−1（25-21、19-25、25-19、25-17）で制した。現日本代表の郄橋藍（24）が主将だった2020年以来の栄冠に輝いた。

東山は高さのある攻撃で主導権を握り第1セットと奪うと、清風が多彩な攻撃と粘りのバレーで第2セットを奪い返した。第3セットは15-8と東山がリードする中、頂点をかけた見応えのあるラリーが続いた。

セットカウント2-1で東山が王手をかけると、第4セットは両チーム点の取り合いで拮抗する中、東山のエース岩田怜緯（2年）の強烈なバックアタックが炸裂するなど16-12とリード。ブロックも決まり流れに乗る東山は、終盤の清風の粘りを振り切り、最後は岩田のアタックで勝負が決まった。

女子はインターハイ優勝の金蘭会（大阪）が7大会ぶり4度目の優勝。2大会ぶりのV奪還を目指す就実（岡山）と対戦し、3−0（25−20、29−27、28−26）とストレート勝利も、直近5年で3度優勝の実力校を相手に苦しむ場面もあった。だが、キャプテンの馬場柚希（3年）を軸に粘り強いバレーで優勝を手にし、インターハイとの“2冠”を達成した。

※写真：東山のエース岩田怜緯選手（2年）