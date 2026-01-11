カップルで行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキング！ 2位「豊栄」を抑えた1位は？【2025年調査】
温かい飲み物を片手に、冬の澄んだ空気を感じながら進むドライブは、特別なイベントがなくても心地よいものです。 地域の文化や美味しいものが一堂に会する拠点をいくつか巡りながら、気ままに冬の休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「新潟県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：豊栄（新潟市）／25票2位は、国道7号新新バイパス沿いに位置する「豊栄」です。「道の駅発祥の地」の一つとしても知られ、広大な敷地内には豊かな緑が広がります。地元の新鮮な野菜や果物が並ぶ直売所はもちろん、軽食コーナーでの素朴な味わいも魅力。ドライブの合間にリフレッシュできる開放的な空間が、気取らないデートを楽しみたいカップルに選ばれています。
回答者からは「景色が良いから」（30代女性／千葉県）、「恋人と行きたくなるからです」（30代男性／山梨県）、「有名だから」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：新潟ふるさと村（新潟市）／48票1位に輝いたのは、新潟の魅力が凝縮された総合観光施設「新潟ふるさと村」です。広大な敷地には、四季折々の花々が咲き誇るアピール館や、新潟自慢の日本酒、米、海産物が揃うバザール館があり、一日中過ごせる充実度が魅力。工芸体験や新潟グルメの食べ歩きも楽しめ、デートの目的地として満足度の高いスポットです。季節ごとのイベントも多く、いつ訪れても新しい発見がある点が多くの支持を集めました。
回答者からは「新潟市内観光と組み合わせやすく、屋内施設が充実しているため雨天でも冬でも快適に楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）、「新潟市にある新潟最大級の道の駅で、雑貨・地元名産品のお土産が豊富で、広いエリアなのでのんびり散策デートに最適だからです」（60代女性／愛知県）、「新潟県で人気No.1の道の駅で、広い敷地に新潟の名産品やお土産、飲食店が充実しており、地元グルメを楽しみながら、散策デートにも最適だから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)