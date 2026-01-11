業種別「平均年収ランキング」！ 2位「たばこ」759万円、1位は？【2025年最新】
パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、「平均年収ランキング2025」を発表しました。調査対象者は2024年9月〜2025年8月に「doda」に登録した約60万人です。
本記事では男女別の平均年収と、「業種別の平均年収ランキング」を紹介します。
【10位までの全ランキング結果】
男女別では、男性全体の平均年収は「487万円」で、前回の調査から6万円増加。一方、女性の平均年収は「370万円」で、前回から4万円アップしています。
上昇ペースは、前回より緩やかになっていますが、新型コロナウイルスの影響によって経済が低迷した2021、2022年の平均年収「403万円」に比べると、26万円アップしています。
年代別の平均年収と前回調査との比較は、
・20代：「365万円」（5万円増）
・30代：「454万円」（3万円増）
・40代：「517万円」（2万円減）
・50代以上：「601万円」（6万円減）
となり、働き盛りの世代が厳しい状況となりました。しかし男女別で見ると、男性と女性ともに50代以上を除く、全ての年代で平均年収がアップしたという結果でした。
年収中央値は、全体は「384万円」で、前回の調査と比較して4万円アップしました。男女別の年収中央値は、男性「430万円」、女性「350万円」。いずれも前回と比べ、男女とも10万円増という結果となりました。
トップ10のうち、「金融」に分類される業種が4つを占め、マーケット状況などが影響していると考えられます。
2位は「たばこ」の「759万円」で、前回の調査から31万円減少していますが、順位を1つアップしています。トップ20を見ると、最も多い業種分類は「金融」の7業種、「メディカル」と「メーカー」がそれぞれ5業種で、20業種のうちそれら計17業種が占めていました。
＜参考＞
doda「平均年収ランキング2025」
(文:All About 編集部)
本記事では男女別の平均年収と、「業種別の平均年収ランキング」を紹介します。
【10位までの全ランキング結果】
3年連続の増加。しかし上昇ペースは緩やかに2025年の平均年収は「429万円」で、前回から3万円上昇し、2023年から3年連続の増加となりました。
上昇ペースは、前回より緩やかになっていますが、新型コロナウイルスの影響によって経済が低迷した2021、2022年の平均年収「403万円」に比べると、26万円アップしています。
年代別の平均年収と前回調査との比較は、
・20代：「365万円」（5万円増）
・30代：「454万円」（3万円増）
・40代：「517万円」（2万円減）
・50代以上：「601万円」（6万円減）
となり、働き盛りの世代が厳しい状況となりました。しかし男女別で見ると、男性と女性ともに50代以上を除く、全ての年代で平均年収がアップしたという結果でした。
年収中央値は、全体は「384万円」で、前回の調査と比較して4万円アップしました。男女別の年収中央値は、男性「430万円」、女性「350万円」。いずれも前回と比べ、男女とも10万円増という結果となりました。
平均年収が高い業種ランキング、1位は？業種別ランキングの1位は、「金融」に分類される「投信／投資顧問」で「814万円」でした。金融業界で、資産運用サービスを行う業種で、「投信」は投資家から金銭を集めて運用し、「投資顧問」は個別の顧客に運用の助言や代行を行う企業のことです。
トップ10のうち、「金融」に分類される業種が4つを占め、マーケット状況などが影響していると考えられます。
2位は「たばこ」の「759万円」で、前回の調査から31万円減少していますが、順位を1つアップしています。トップ20を見ると、最も多い業種分類は「金融」の7業種、「メディカル」と「メーカー」がそれぞれ5業種で、20業種のうちそれら計17業種が占めていました。
＜参考＞
doda「平均年収ランキング2025」
(文:All About 編集部)