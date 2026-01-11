スズキ「新エブリイ」世界初公開！

2026年1月9日、幕張メッセ（千葉市美浜区）開幕した世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。

煌びやかなスーパーカーや過激なチューニングカーがひしめく会場内で、スズキは「Life with Adventure」というテーマを掲げ、クルマと共に過ごす時間を“心躍る冒険”へと変える9台のモデルを展示しました。

その中で、「ジムニー」や「キャリイ」といった個性の強いアイコンたちと並び、最も現実的かつファミリー層のライフスタイルに深く突き刺さる一台として熱い視線を浴びたのが、軽ワンボックスのロングセラーをベースにしたカスタムモデル「EVERY WAGON WANPAKU RIDER（エブリイワゴン ワンパクライダー）」です。

エブリイワゴン ワンパクライダーが描く世界観は、驚くほど具体的で現代的です。

スズキが設定したシチュエーションは、「週末に開催されるストライダー（ランニングバイク）レースに参加する家族の姿」。商用バン譲りの圧倒的な積載能力と効率的なパッケージングで知られる「エブリイワゴン」を、単なる運搬の道具としてではなく、家族の挑戦と団欒を支える「アクティブなギア」として再定義しました。

早朝の会場へ向かう高揚感、レース前の準備、そして競技後のリラックスタイム。それら全てをこの小さな箱ひとつで完結させる、「週末の移動基地」としての提案です。

そのエクステリアは、既存のエブリイワゴンが持つ親しみやすさを残しつつも、アウトドアフィールドで映えるタフで快活なカスタマイズが施されています。

最も目を引くのは、大胆に変更されたフロントマスクでしょう。現行モデルとは一線を画す大型のブラック塗装グリルや、力強さを増した専用バンパーを採用し、軽バンらしからぬ押し出しの強い表情へと進化しています。

足元には、165／60R15サイズのヨコハマ製オフロードタイヤ「ジオランダーX-AT」と、Weds製ホイール「MUD VANCE X typeF」を装着。チラリと覗くサスペンションのスプリングはレッドに塗装されており、見た目だけでなく足回りも強化されていることを予感させます。

ルーフにはフラットタイプのラックを装備してストライダーやツールボックスを積載し、サイドにはタープを展開することで、クルマの横がそのまま休憩スペースへと早変わりする仕掛けも施されています。

しかし、このクルマの真の見どころは、単なるドレスアップだけではありません。自動車ファンの鋭い視線は、フロント周りの細部に隠された“メーカーのメッセージ”を捉えています。

一新されたフロントグリルの中央部には、センサーとカメラらしきデバイスが確認でき、バンパーには新たに4つのソナーセンサーが追加されています。

さらにフロントガラス上部のセンサー類も、従来のステレオカメラ方式から、先日改良されたキャリイと同様の単眼カメラらしき形状へと変更されているように見受けられます。

これは、エブリイの先進安全装備が「デュアルセンサーブレーキサポートII」へとアップデートされる未来を示唆しているとも読み取れ、次期改良モデルへの布石ではないかと期待が高まります。

1982年の登場以来、日本の物流と生活を支え続けてきたエブリイシリーズ。現行型となる6代目は2015年の登場から10年以上が経過し、2024年にはCVTの採用などの大幅改良が行われたばかりですが、スズキは常にその先を見据えているようです。

スズキが提案する「Life with Adventure」の真髄は、なにも荒野を目指すことだけが冒険ではないと教えてくれます。

週末の河川敷や近所の公園といった身近な場所にも、家族の熱いドラマや冒険の種はある。エブリイワゴン ワンパクライダーは、そんな等身大の幸せを載せて走る、頼もしき相棒の未来像を鮮やかに描き出していました。