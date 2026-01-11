¡Ö¤³¤³Éñ¹á¤ó¤Á¤ä¤ó¡ª¡×¿¹¿Ê°ì¤Î»°ÃË¤È·ëº§1Ç¯¡¦»³ËÜÉñ¹á¡¢àµÁ¼Â²È¤Ç¤Î»£±Æ°ÌÃÖá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤³¤ÎÀÊ¿Ø¼è¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë♡¡×
µÁÉã¤òÃæ±û¤Ë²Ç¤¬ºÂ¤ë¾ì½ê¤Ï¡Ä
¡¡²Î¼ê¡¦¿¹¿Ê°ì¤¬²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£»°ÃË¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¤Î»£±Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²½¸¹ç¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¹¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃæ±û¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢º¸Â¦¤ËÄ¹ÃË¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëTaka¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï»³ËÜ¤¬ºÂ¤ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÉ×¤Ç»°ÃË¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¤Ï¿¹¤È»³ËÜ¤Î¸åÊý¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ë¡ÖÉñ¹á¤½¤³¤ÎÀÊ¿Ø¼è¤ë¤ÎÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡¡Âç¹¥¤¤À¤ï¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¡¢²Ç¤È¤¤¤¦¤è¤êËöÌ¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¡¢¿¹²È¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤³Éñ¹á¤ó¤Á¤ä¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Hiro¤È»³ËÜ¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£