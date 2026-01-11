ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）が11日までに個人のYouTubeチャンネル「森ちゃんねる」を更新。ファンから募集した質問に答える中で、妻で女優の山本舞香（28）について言及した。

「舞香ちゃんのなおしてほしいところをあえて言うなら？」との問いには「ないかもね。あったら話し合って伝えてるし」と指摘。

さらに、「Hiroくんだけが気づいている山本舞香さんの魅力は？」との質問に対して「ピュアなところですかね。無理に頑張ろうとしているけど、本当は凄くピュア」と回答。続けて「それを出せる媒体がないんだろうなって。女優、俳優さんとか、ザ・芸能人って人たちは綺麗にいないといけないけど、それを出せるところがあるといいなって思う。人間らしいところがいいですね」と、愛妻を慮っていた。

また、視聴者から「私の友達がHiroくんと松本潤さんが一緒にいるところを見たと言っていました、仲が良いんですか？」との情報も。嵐の松本潤との親交について「仲良しというか、とてもとてもお世話になっている。凄く」とし、「(松本と)会った時は舞香もいたんじゃないかな」とも明かしていた。