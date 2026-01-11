スポニチ

　ボートレース江戸川の4日間シリーズ初日の11日は、強風高波浪が見込まれたため、10日に続き中止順延となった。番組変更はなく12日、2日遅れで初日が行われる。なお、優勝戦は15日に変更となる。