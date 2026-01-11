ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【江戸川ボート 4日間シリーズ】11日も中止順延 強風高波浪が見込… 【江戸川ボート 4日間シリーズ】11日も中止順延 強風高波浪が見込まれたため 優勝戦は15日 【江戸川ボート 4日間シリーズ】11日も中止順延 強風高波浪が見込まれたため 優勝戦は15日 2026年1月11日 15時41分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ボートレース江戸川の4日間シリーズ初日の11日は、強風高波浪が見込まれたため、10日に続き中止順延となった。番組変更はなく12日、2日遅れで初日が行われる。なお、優勝戦は15日に変更となる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【鳴門ボート ルーキーシリーズ第1戦】中止順延の中 ポイント加算で弾みをつけた佐野優都 【鳴門ボート ルーキーシリーズ第1戦】4R以降中止順延 選手代表の田村慶がファンへメッセージ 【芦屋ボート G1全日本王座決定戦 12日開幕】気になるモーター事情 エース9号機の信頼度は高い 【芦屋ボート G1全日本王座決定戦 12日開幕】今宮健太の推しはGP覇者・桐生順平 似てる？ムムム？