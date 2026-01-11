前線を伴う低気圧の影響などで海沿いの地域では高波に、佐渡では暴風雪に警戒が必要です。また、山沿いを中心に雪となっていて、大雪による交通の乱れにも注意・警戒が必要です。

■海上中心に非常に強い風

海上を中心に非常に強い風が吹いている新潟県内。佐渡市両津では31.4メートルの最大瞬間風速を観測しました。

波も高く、11日に予想される波の高さは下越と佐渡で7メートルとなっています。

また、12日にかけては強い冬型の気圧配置となり寒気が流れ込むため、山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みです。

このため、海沿いの地域では高波に佐渡では暴風雪に警戒が必要となっていて、上・中越では11日夜はじめごろからは大雪による交通の乱れにも注意・警戒が必要です。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～12日午前6時)】
　　下越　平地　　３０センチ
　　下越　山沿い　６０センチ
　　中越　平地　　４０センチ
　　中越　山沿い　８０センチ
　　上越　平地　　４０センチ
　　上越　山沿い　８０センチ
　　佐渡　　　　　１０センチ

【24時間予想最大降雪量(～13日午前6時)】
　　下越　平地　　　５センチ
　　下越　山沿い　３０センチ
　　中越　平地　　１０センチ
　　中越　山沿い　３０センチ
　　上越　平地　　１０センチ
　　上越　山沿い　３０センチ
　　佐渡　　　　　　５センチ