森七菜、書き初めの“美文字”に反響「うまっ!!」「達筆〜！」「両利き!?」
俳優の森七菜（24）が11日、自身のインスタグラムを更新。書き初めを披露し「うまっ!!」「達筆〜！」などと、その“美文字”が注目を集めている。
【写真】「うまっ!!」「達筆〜！」“美文字”輝く書き初めを披露した森七菜
森は「おそばせながら、あけましておめでとうございます」とあいさつし、「ゆっくり、しっかり」「ごいごいすー」と書かれた書き初めを公開。
「左利きなんだけど、昔から書道するときは右手を使います」と明かし、「そっちのがとめはねはらいの運びがいい気がするから ごいすーでしょー。同じ人いる？」とちゃめっ気たっぷりにつづった。
続けて「今年は10周年だや。何卒よろしくお願いしまスー」と呼びかけた。
ファンからは、「字うまい!!」「上手すぎる！両利き!?」「流石にごいすー」「10周年だなんて本当にすごいです、すごいごいスー」「10周年も応援してるよ」などの声が寄せられている。
