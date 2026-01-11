¹Åç¤Î½©»³¡Ö·ë²Ì»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡Îý½¬¸ø³«¡¢´¬¤ÊÖ¤·ÀÀ¤¦
¡¡¹Åç¤Î½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï64»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£Ç¯4·î¤Ë38ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ê¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î¡ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤á¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ³°Ìî¼ê¤é¤â»²²Ã¡£¡Öµå³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î¡ÊÂÎ¤Î¡Ë¤Ð¤Í¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼éÈ÷¤äÂÇ·âÎý½¬¡¢º½ÉÍ¤Ç¤ÎÂ¹ø¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤ËÆ±¤¤Ç¯¤ÎÂôÂ¼Âó°ìÅê¼ê¡ÊÁ°¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±À¤Âå¤Ë¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ë³èÌö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£