¡¡²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¡¢£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£ï£ë£ù£ï¡¡£æ£í¤Î¥é¥¸¥ª¡Ö£Ã£È£É£Î£Ô£Á£É¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¡ô£°¡Á£Ô£ï£õ£ã£è¡¡£Ù£ï£õ£ò¡¡£È£å£á£ò£ô¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Î¹ÓÀî¤ÈàÎø¥Ð¥Êá¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡¢¹ÓÀî¤ÈÃËÀ¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö²¿·Ï¤¬¹¥¤¡©¡¡¥ï¥¤¥ë¥É·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¹ÓÀî¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É·Ï¡¢¥Á¥ã¥éÃË·Ï¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¤ä¤È¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤è¤ê¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊý¤¬¹¥¤¡££²£·ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¹õÈ±¤ÇºÙ¤¯¤Æ´ã¶À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¥¥å¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ç¥«¤±¤ì¤Ð¥Ç¥«¤¤¤Û¤ÉÉ¡·ì¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹ÓÀî¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¥Á¥ã¥é¤¤Í¥¤·¤µ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£Æñ¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¹õÈ±¤ÇºÙ¤¯¤Æ´ã¶À¡×¤Î¿Í¤È¤â¡ÖÏÃ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¸þ¤³¤¦¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¹ÓÀî¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿©¤é¤¦¥¿¥¤¥×¡£¡Ö°ì»þ´ü¡¢Îø°¦¤ä¤á¤È¤³¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡Ö²áµî¤ËÎø°¦¤È»Å»ö¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿»î¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Öº£Îø°¦¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤Ã¤Æ»þ¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£»Å»ö¤¬Ä´»Ò¤¤¤¤»þ¤Ï¡¢Îø°¦¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£