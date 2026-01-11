美人アナウンサー、タイトミニワンピから美脚スラリ「完璧スタイル」「ボディライン綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが1月10日、自身のInstagramを更新。タイトなミニワンピース姿を披露した。
【写真】31歳美人アナ「理想の脚」抜群スタイル際立つミニ丈コーデ
瀧山は「衣装に着替えて生放送に行ってきます」と生放送前のショットを公開。白い襟のついたグレーのタイトなミニワンピースに黒いニーハイブーツ姿で、スラリと美しい脚をのぞかせている。また「ハイトーンお気に入り」と自身のハイトーンな髪色にも触れている。
この投稿に、ファンからは「ボディライン綺麗すぎる」「完璧スタイル」「髪色も髪型も似合ってる」「理想の脚」などと反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳美人アナ「理想の脚」抜群スタイル際立つミニ丈コーデ
◆瀧山あかねアナ、タイトミニワンピ姿公開
瀧山は「衣装に着替えて生放送に行ってきます」と生放送前のショットを公開。白い襟のついたグレーのタイトなミニワンピースに黒いニーハイブーツ姿で、スラリと美しい脚をのぞかせている。また「ハイトーンお気に入り」と自身のハイトーンな髪色にも触れている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボディライン綺麗すぎる」「完璧スタイル」「髪色も髪型も似合ってる」「理想の脚」などと反響が寄せられている。
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】