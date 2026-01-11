「SixTONES ANN」6年ぶりの全員出演実現 大晦日の多忙スケジュール・舞台裏振り返る「バタバタだった」
【モデルプレス＝2026/01/11】SixTONESが、1月10日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。2025年の大晦日のパフォーマンスを振り返った。
【写真】SixTONES生ラジオにサプライズ登場した人気俳優
この日、「『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』放送300回目！」と告げ放送を開始した田中樹。「6人全員で集まれました」と嬉しそうに報告し、「ラジオで6人全員揃うのは今夜で5回目。初回放送以来6年ぶりにいつものスタジオから6人でお届けしてます」と初回放送以来の状況となったという。松村北斗は「周年だからね。スタート地点に戻るってのは大事なこと」と初回放送ぶりのシチュエーションにコメントした。
また、2026年初めての生放送ということで2025年の大晦日に出演した「COUNTDOWN JAPAN 25／26」、「第76回NHK紅白歌合戦」（以下「紅白」）、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下「カウコン」）についてトークを展開。田中は「その間ほぼ12時間のYouTube生配信」と出演の合間の移動中の生配信もあり、「結構バタバタだった」「ずっと何かしらをやり続けてる1日だった」と振り返った。
田中は「特にハプニングもなくだったよね？」と多忙なスケジュールの中、「意外とスムーズにというか、うまくいったなっていう印象はある」と成功できたと口に。一方で「なんかあんの？実はこんなハプニング起こしてましたとか、ミスしてましたとか」とメンバーに問いかけた。
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）は「ハプニングじゃないけど」と切り出し、「『COUNTDOWN JAPAN』と『紅白』とさ弊社の『カウコン』とさ、全部『こっから』をやったじゃん」とSixTONESの楽曲「こっから」を3度披露したと告白。しかし、そのパフォーマンスの曲の尺が全て違ったようで「だから『こっから』の尺違いがどれがどれだかがわからなくなる」「ごっちゃになっちゃったよね」と同日披露した3度のパフォーマンスが「結構大変だったイメージある」と語った。
高地の言葉に松村は「リハはボロボロだった」と難しいパフォーマンスだったと話したが、京本大我は「でもミスんなかったよね」と振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONES生ラジオにサプライズ登場した人気俳優
◆SixTONES、放送300回記念6人揃って出演
この日、「『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』放送300回目！」と告げ放送を開始した田中樹。「6人全員で集まれました」と嬉しそうに報告し、「ラジオで6人全員揃うのは今夜で5回目。初回放送以来6年ぶりにいつものスタジオから6人でお届けしてます」と初回放送以来の状況となったという。松村北斗は「周年だからね。スタート地点に戻るってのは大事なこと」と初回放送ぶりのシチュエーションにコメントした。
◆田中樹、大晦日の多忙スケジュール振り返る
また、2026年初めての生放送ということで2025年の大晦日に出演した「COUNTDOWN JAPAN 25／26」、「第76回NHK紅白歌合戦」（以下「紅白」）、「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下「カウコン」）についてトークを展開。田中は「その間ほぼ12時間のYouTube生配信」と出演の合間の移動中の生配信もあり、「結構バタバタだった」「ずっと何かしらをやり続けてる1日だった」と振り返った。
◆高地優吾「大変だった」3度のパフォーマンス
田中は「特にハプニングもなくだったよね？」と多忙なスケジュールの中、「意外とスムーズにというか、うまくいったなっていう印象はある」と成功できたと口に。一方で「なんかあんの？実はこんなハプニング起こしてましたとか、ミスしてましたとか」とメンバーに問いかけた。
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）は「ハプニングじゃないけど」と切り出し、「『COUNTDOWN JAPAN』と『紅白』とさ弊社の『カウコン』とさ、全部『こっから』をやったじゃん」とSixTONESの楽曲「こっから」を3度披露したと告白。しかし、そのパフォーマンスの曲の尺が全て違ったようで「だから『こっから』の尺違いがどれがどれだかがわからなくなる」「ごっちゃになっちゃったよね」と同日披露した3度のパフォーマンスが「結構大変だったイメージある」と語った。
高地の言葉に松村は「リハはボロボロだった」と難しいパフォーマンスだったと話したが、京本大我は「でもミスんなかったよね」と振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】