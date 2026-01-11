タレント渡辺正行（69）が10日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後8・00）に出演。39年前に買った豪邸の価格を打ち明けた。

MCのメッセンジャー・黒田有、橋下徹氏と3人で大阪・今宮戎神社などを訪問。大阪市内の地価が高騰しているという話題になると、渡辺は「俺なんか家買ったの30歳のころだよ。早いんですよ。一戸建て」と告白した。

「せんだみつおさんと番組ご一緒したときに“渡辺君もそろそろ家とか買いたいでしょ”って。いやいや…まだ独身の30歳だよ？」と苦笑い。「“いい物件があるから見に行こう。1億8000万円するんだ”って言われて」と振り返り、「当時で!?」と2人を驚かせた。

渡辺は「そんなお金払えないっすよ。どれくらいまけてくれるんですか？」とせんださんに問うと、「うまくいけば1億3500万円くらいまではいけるんじゃないかな。でも交渉するのは君だから」と言われたという。

現地に行くと、「建て売りだから不動産屋がいるんですよ」と回想。担当者に交渉すると1億3500万円との返答が。「せんださんの話とピタッと合うんですよ」と笑うと、黒田は「もう話ができ上がってる。そのうちの500万円せんださんが取ってるでしょ」と推理し、笑いを誘った。

渡辺は30歳にして1億3500万円の一戸建てを購入したといい、「今でも住んでますよ」と明かしていた。