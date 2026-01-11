J3のFC大阪が11日、豊中市内のグラウンドで練習を公開した。9日から全体練習は始まっているが、公開練習は今年になって初めて。選手は練習前に一列に並んで観客席のサポーターに「あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」とあいさつした。

強烈な寒風が吹き抜けたが、フィジカルを上げるメニューを中心に、実戦形式でボールを使ったトレーニングなど約1時間半、汗を流した。薮田光教監督（49）は16人の新加入選手とともに戦うシーズンに「加わった選手がいることで、いい緊張感を持って練習できる。今の思いというものを継続して持っていけたら」とプレーオフでJ2昇格を逃した昨季の思いをつないで戦う。

まずは昇降格のない半年の「百年構想リーグ」になるが、指揮官は「1試合1試合に個人の選手がアピールするように、FC大阪をチームとしてアピールする。半年だから、一年だからというのはなくて積み重ねていくことが大事。J2昇格を目指していかないといけないが、特に（チームを）変えるということはない」とJ3で3位だった基盤に上積みを図る。

FW島田拓海（29）は昨季リーグ2位タイの12得点した。「半年のリーグはFC大阪としても個人としても、どこまで通用するのか図ることができるいい機会。ただ、J2昇格を目指すのは一年半後。一年半を通していいプレーできるかどうか。FWをやっている以上、わかりやすいのは得点。FW陣が15点、20点取ることでチームの勝率は上がると思うし、自動昇格の道が開ける。ケガなく、新しい選手が多いからコミュニケーションを取りながらチームを上げていきたい」と気持ちを高めた。

16人の新加入選手の中で、同じJ3の鳥取から加入したDF田中恵太は36歳のベテラン。4万9200人が登録するYouTube「独身Jリーガーの日常」を発信しているユーチューバーでもある。10日夜の配信から“FC大阪編”が始まったところだ。田中は「他の選手とコミュニケーションを取るのにもYouTubeはうまく使える。きょうは久々にキツい練習やって、自信になりました」と笑った。「対戦していた選手とチームメートになって、そういうのが楽しいなと思っているところ。まず、半年のリーグ戦があるので自分の特徴を出してポジション獲りを目指して。たくさん勝利に貢献するために早くフィットしたい」とヤル気をたぎらせていた。