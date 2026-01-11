「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（１１日、和歌山）

開設記念シリーズに関西元気放電協会（歩歩、サイクロプスようすけ、ふぁんく、ＢＩＮＧＯ）が来場。場内ステージで行われたライブに出演した。

昨年１１月３０日に行われた「オレンジバンクリニューアルオープンフェス２０２５ｖｏｌ．２」に続いての和歌山競輪でのライブ。雪がちらつく中でもしっかりとライブをこなした。

ライブの合間にデイリースポーツの取材に応じ、サイクロプスようすけは阪神タイガース２００５バージョンのパーカーを着用して登場。「やっぱり野球は阪神なんで」と笑った。今回の和歌山グランプリのためにオリジナルソング「和歌山ＧＰ」を制作。場内やＣＳ放送などでは各レース締め切り７分前からＢＧＭとして採用されている。サイクロプスようすけは「全国の競輪ファンが（４日間で合計）７２回も聴いてくれるんです。すごいですよね」と喜んだ。ユニット名の由来は「もちろん関西電気保安協会です。僕たちは元気を保安するのではなく、放電して日本中を元気にしたいんですよ」と語った。

ＤＪを務めるＢＩＮＧＯは「３人とも尊敬しています。仲間に入れてもらえるだけで幸せです」とニッコリ。ＢＩＮＧＯは競輪に詳しくないが、ライブ前に車券をしっかりと的中。懐も幸せになっているようだった。続けて「８月のＧ３、来年の和歌山グランプリへ向けて、ＰＡＲＴ２、ＰＡＲＴ３を作っています」と明かす。ふぁんくと歩歩は「これが浸透されたら、ＫＥＩＲＩＮグランプリでもライブなどをやりたいですね」と抱負を語った。

サイクロプスようすけは競輪に精通しており、好きな選手を尋ねると「（シェーン）パーキンスです」とマニア好みの外国人選手を挙げた。現役の国内選手は「松井宏佑ですね。強いし、寺の息子やし」と南関の大砲を推していた。