爆笑問題太田光（60）が11日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。世界がレアアースの輸入を中国に頼る状況に疑問を投げかけた。

高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁後、日本への圧力を強める中国は6日、日本への「軍民両用品」の輸出管理強化措置を発表。対象となる具体的は品目は明らかにされておらず、事実上のレアアース輸出規制との見方もある。

番組は、レアアースなどの鉱物資源の研究を行う東大の岡部徹教授を取材。日本はレアアースの約7割を中国からの輸入に頼っており、岡部氏は輸入が中国に偏る理由について「レアアースの鉱石を掘り出して精錬しようとすると、いろんな害悪が出る。放射性元素。日本の技術をもってすればレアアースは作れるけれど、作った後に出てくる放射性元素を含んだゴミの処理コストが異常にかかる」と説明。日本ではその処理に厳しい規制があるが「中国が異常に（規制が）緩い」と語った。

スタジオの太田は「日本でも取れなくはないし、精製が難しい。特に放射性物質ですよね」とコメント。「そのへんが『中国が緩い』って話があったけれど。そこに依存していて、国際的な倫理観として果たしていいのかなという思いも僕はある」と中国への環境負荷を懸念した。

また「中国を犠牲にして、という言い方はどうか分からないけれど、中国的に放射性物質に対して甘いことをやっているということは、どこか中国に歪みが起きている。それを世界中がこれは幸いとばかりに利用している状況もどうなんですかね」と疑問を示した。