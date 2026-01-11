世が世なら!!!が、『44円CD』を1月15日～2月27日にワーレコード渋谷店、梅田NU茶屋町店の2店舗限定でリリースする。

本情報は、1月10日に東京 LIVE STAGE GUILTYにて開催された『世が世なら!!!12時間耐久ライブ-A HAPPY NEW YEAR!!2026-』で発表されたもの。“世（4）が世（4）”にちなみ、販売枚数は4444枚、発売期間は1月15日からの44日間限定となる。本作には新曲「うつつ」が収録され、世が世なら!!!チーフマネージャーの堀切裕真が作詞作曲を務めた。

「うつつ」の配信は2月27日を予定しており、『44円CD』を購入するといち早く新曲を聴くことができる。さらに、メンバーが直接会計する1日店長イベントも2店舗で開催される。

なお世が世なら!!!は、2月27日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて『世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA』を開催予定だ。

・作詞作曲 堀切裕真（世が世なら!!!チーフマネージャー） コメント

世が世なら!!!の「うつつ」という楽曲を書かせていただきました。史上最大の挑戦となるLINE CUBE SHIBUYAワンマンを直前に控えた新曲ということで、今の世が世なら!!!が何を歌えばリアルか何を歌うことに意味が深まるか、そんなことを作家の視点から、そしてマネージャーの視点どちらの側面から考え「うつつ」が生まれました。

“武者震いしながら歌う情熱的なラブソング”この曲の中で出てくる、“君と僕”がカップルや夫婦を超えて“ファンとメンバー”にも置き換えられるようなそんなメタファーも込めながら。ぜひ聴いてください！

（文＝リアルサウンド編集部）