歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が東京・浅草公会堂で公演中の「新春浅草歌舞伎」の第1部で「梶原平三誉石切 鶴ケ岡八幡社頭の場」に出演している。見せ場の一つ、刀を目利きする場面では、名刀に心を奪われていく様子を“目力”で表現。娘を思う父の言葉に涙を流すなど繊細な演技で観客を魅了している。（レポート:西村 綾乃）

舞台は神奈川・鎌倉にある鶴岡八幡宮。石橋山の合戦で勝利した平家の武将、大庭三郎景親（中村橋之助）とその弟の俣野五郎景久が参拝にやって来たところから始まる。同じく参拝に訪れた梶原平三景時（染五郎）。そこへ、らでん職人の六郎太夫（中村又五郎）が娘の梢（尾上左近）を伴いやって来ると、大庭に「家宝の刀を買ってほしい」と申し出る。大庭は刀の目利きでもあった梶原に鑑定を依頼。ここから最初の見せ場が始まる。

武士にとって刀は魂。手水鉢で手と口を清め、左手に拵（こしらえ）袋に入った刀を持つと、右手で房紐を一巻き一巻き解き始めた。柄の部分の袋を広げ、鞘側に折り返すと外れぬように、房紐で巻き直す丁寧さ。刀はもちろん、職人への敬意も感じられた。

ここまで数分、刀はまだ鞘の中。だが、その所作から、梶原の人間性が浮かび上がっていった。

天に向かい真っ直ぐに刀を抜くと、ギラリと光る切っ先から、義太夫に合わせてその姿を確認。全てが美しい刀に夢中になっていく中で、ある印に気づくと、梶原は体を震わせて感激する。白目の部分が赤くなるほど高揚する様子を、こちらも息をのんで見守った。

高ぶった思いを「見事！！！」とひと言。口にくわえていた懐紙を落として叫ぶ染五郎の姿に「ここまで観客を引きつけた、あなたが見事！！！！！」と心の中で叫んだ。

刀の値は300両。俣野から斬れ味を試すことをすすめられた大庭は、死罪になる罪人・2人の試し斬りをすることに。しかし罪人は1人しか見つからない。娘のために金が必要だった六郎は「自らを罪人と一緒に斬ってほしい」と懇願。娘への思いを聞いた梶原が涙を流す場面もあった。

2人を重ね一刀に斬るシーンは「二つ胴」と呼ばれる見せ場。梶原が振り下ろした刀は囚人を真っ二つにしたが、その下にいた六郎は縛られた縄を切られただけで無傷。あきれた大庭はその場を去ってしまう。

ここまで多くを語らなかった梶原だが、刀に源氏に縁があることを示す「八幡」の印を見つけていたことから、父娘に先の合戦で出くわした源頼朝の崇高さにひかれて見逃したこと、さらに源氏に思いを寄せていることを告白。お互いの思いを明かすセリフも聞きどころのひとつだ。

同演目の最大の見せ場は、名刀を振り下ろし、手水鉢を真っ二つに割る場面。これには三つの型があり、染五郎は、祖父・松本白鸚（83）、父・松本幸四郎（53）から教わった初代中村吉右衛門が生んだ「播磨屋型」で臨む。

2部にも出演。公演は同所で26日まで。