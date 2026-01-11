タレントのマツコ・デラックス（53）が11日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ゲストのグラビアアイドルを絶賛した。

この日、「一周まわってスゴイ!?デビュー25周年今こそ熊田曜子を語ろう」をテーマにグラビアアイドルでタレントの熊田曜子をゲストに招いて放送。

熊田は2001年にグラビアアイドルとしてデビューし、今年25周年。3人の娘を持つシングルマザーでありながら、現役のグラビアアイドルとして活動を続けている“グラビア界のキングカズ”“モンスターグラドルシングルマザー”と紹介された。グラビア界でトップクラスの作品数を誇っており、これまでに写真集は40冊、DVD79本、VHS3本（収録現在）を発売している。

マツコは「21世紀をずっと裸一貫で生きてきてんのね」と感心。熊田も「そうです。もう年中ずっと薄着です」。

マツコは「凄いのは修正しないのよ、この人は」と熊田を称賛。「今なんてもう、みんな全部修正で、最初からもう全部CGで作ったんじゃないかみたいな感じ。この人は絶対そのままの写真になる。それは本当に凄い」と絶賛した。

これに、熊田も「ありがたいです。凄いもう、めちゃくちゃうれしいです。 ファッションショーとか、関西コレクションっていうファッションショーで、毎回出てって、どのシーズンも水着になってるんですね。撮った人がそのまま配信とかもできるんですよ」と声を弾ませた。