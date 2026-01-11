【あすから】ロモンがワンコ系年下インターン生に キム・ジウンとのオフィスラブコメディ、韓国ドラマ『ブランディングイン聖水洞』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ジウン、ロモンが主演する韓国ドラマ『ブランディングイン聖水洞』（全24話）が、12日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（月〜金 深0：15〜 ※2話連続）
【動画】『ブランディングイン聖水洞』予告編
同作はブランディングの聖地・韓国ソウルの聖水洞（ソンスドン）に位置する、とあるマーケティング会社を舞台に繰り広げられる、気難しい最年少女性チーム長である上司と最年長インターン生のオフィスラブコメディ。工場のリブランディングやブランド会社同士の不平等な問題に立ち向かうなど、ロマンス面はもちろん、本格派オフィスドラマとしても楽しむことができる。
気難しいサバサバ系上司と温厚なワンコ系年下インターン生の魂が入れ替わる!?『今、私たちの学校は…』のロモン、『チェックイン漢陽（ハニャン）』のキム・ジウンが主演している。
■あらすじ
生きる神話といわれるほど業界をざわつかせている、90年生MZ世代のチーム長カン・ナオン（キム・ジウン）。手がけた企画はほぼ成功させるほどの成果をあげるが、冷酷すぎる性格がゆえに社内に敵は多い。そんなナオンはある日、昇進目前に濡れ衣を着させられ、解雇を言い渡される。さらにそんな中、ポンコツだと思っていたインターン生のウノ（ロモン）と不意なキスにより、魂が入れ替わってしまう。成功のために友情も愛もないがしろにしてきたのに、なぜかウノが気になる…。一方のウノは、ナオンの最年少女性チーム長としての大変さを知り、思いやりと尊敬が生まれ始め…。
■出演
キム・ジウン、ロモン、ヤン・ヘジ、キム・ホヨン
