将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で行われている。午後3時にはおやつの時間となり、藤井王将には「掛川道中モンブラン」、永瀬九段には「完熟メロンまんじゅう」とそれぞれの注文品が提供された。

【映像】藤井王将が選んだ「変わったモンブラン」

王将戦開幕局の舞台・掛川市では地元の食材を使用したおやつを公募。いずれも掛川らしさを感じられるメニューで、対局者には厳選された18品のおやつが提示されている。

藤井王将は、「掛川道中モンブラン」と「アイスティー」を注文。掛川産の栗を使用した和洋折衷の焼き菓子で、一般的なモンブランのフォルムとは異なる。地元のイタリア料理店がおやつコンテストに出品した新商品で、あす1月12日から2月いっぱいの販売が予定されている。

一方、永瀬九段は地元菓子店の人気商品「完熟メロンまんじゅう」と「フレッシュジュース（キウイ）」の注文だった。メロンまんじゅうは午前のおやつにも注文しており、クラウンメロン果汁入りの餡を地元のこだわり卵をたっぷり使った皮で包んだケーキのようなまんじゅうだ。

どちらのおやつにも、ファンは興味津々。ABEMA PPVの視聴者からは 「変わったモンブランですね」「モンブラン？焼いてあるのかな」「メロンまんじゅう美味しかったのか」などの声が寄せられていた。

（ABEMA/将棋チャンネルより）