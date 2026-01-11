元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が28日、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。生涯3回目の回転ずしで食べた、あるネタを大絶賛した。

新年1発目ということで「ちょっとリッチにワンランク上のゲンバ」をテーマに、東京・中目黒、くら寿司のハイグレードブランド「プレミアム回転寿司・無添蔵」を訪れた。

一茂は4種のチーズと特製マヨネーズをえびに乗せてさっと炙った「炙りえびチーズ」を食べた。かまいたち山内健司（44）が「一茂さんが行く店ではあんまチーズえびっていうのは出てこない？」と聞くと、「まず出ないですね。これはうまい」と打ち明けた。

濱家隆一（42）は「これは人気出るわ。そら、こんだけおいしかったら」、一茂が「このチーズえび、むちゃくちゃうまい」、山内も「これ、めちゃくちゃうまい」と3人で大絶賛した。

一茂は「俺が行くすし屋だとちょっとこれ邪道だっていう可能性あるんだけど。邪道だろうがなんだろうがうまい。俺が行くすし屋でこれ出してみろって言ってみる。チーズえびやれって」と明かした。