BUDDiiSが、2月11日（水･祝）に発売されるメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』に収録されるリード楽曲「#KISSYOU」（よみ：キスユー）のショートバージョンを各SNSのみで配信スタートした。

これは本日11日に埼玉県で行われた『THIS IS BUDDiiS』リリースイベント初日にてサプライズ発表され、会場では「#KISSYOU」が初披露された。「#KISSYOU」は作詞、作曲にメンバーのKEVINが参加しており、BUDDiiS”らしい”少し遊び心のあるエナジーと都会的なスタイリッシュさを融合させた楽曲となっている。

今回の配信用に作成されたジャケットはKEVINも制作に加わり、タイトルに「＃（ハッシュタグ）」を使用していることからSNSを意識したものに。「恋のキューピッド」という歌詞からハートを射抜いたイラストも使用されている。

BUDDiiSはこの『THIS IS BUDDiiS』リリースイベントで全9ヶ所を周り、発売に向けてアルバムを盛り上げていく。

■メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』

2026年2月11日（水･祝）発売

初回生産限定盤 Type-A（SRCL-13540-1） 初回生産限定盤 Type-B (SRCL-13542-3)

通常盤（SRCL-13544） 価格：

初回生産限定盤（共通）5,700円（税抜）／6,270円（税込）

通常盤 3,000円（税抜）／3,300円（税込） 収録内容：

初回生産限定盤Type-A

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Bとは4曲違い）

2025年9月に開催したグループ最大規模のアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」の大阪城ホール公演から5曲をパッケージ限定版として編集、メイキング映像も収録したBlu-ray1枚 初回生産限定盤Type-B

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Aとは4曲違い）

メジャー1stアルバム発売を記念した「BUDDiiSスペシャルプライベートパーティー」を収録したBlu-ray1枚 通常盤

既存曲を含む合計10曲を収録したCD1枚 詳細は公式ホームページをご確認ください。

https://buddiis.com/contents/1019430

■＜『THIS IS BUDDiiS』フリーイベント＞

1月11日(日) 埼玉県：イオンレイクタウン mori G 駐車場屋外特設ステージ

1月12日(月･祝) 大阪府：セブンパーク天美1F AMAMI STADIUM

1月24日(土) 大阪府：ららぽーとEXPOCITY 1F 空の広場

1月25日(日) 千葉県：豊砂公園（イオンモール幕張新都心・横）

1月31日(土) 神奈川県：ラゾーナ川崎プラザ 2階ルーファ広場

2月1日(日) 愛知県：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」

2月8日(日) 兵庫県：TOTTEI PARK

2月11日(水･祝) 東京都：新宿住友ビル 三角広場

2月14日(土) 埼玉県：イオンレイクタウンmori G 駐車場屋外特設ステージ

◾️＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞ 2026年

【千葉】2月27日（金）市川市文化会館＜SOLD OUT＞

【愛知】3月1日（日）愛知県芸術劇場 ＜SOLD OUT＞

【宮城】3月22日（日）東京エレクトロンホール宮城＜SOLD OUT＞

【滋賀】3月28日（土）びわ湖ホール 大ホール＜SOLD OUT＞

【大阪】3月29日（日）フェスティバルホール＜SOLD OUT＞

【北海道】4月12日（日）カナモトホール

【神奈川】4月29日（水・祝）パシフィコ横浜国立大ホール＜SOLD OUT＞

【福岡】5月2日（土）福岡サンパレス＜SOLD OUT＞

【兵庫】5月4日（月・祝）神戸国際会館こくさいホール＜SOLD OUT＞ ◆追加公演

【千葉】幕張メッセ 幕張イベントホール

6⽉6⽇（⼟）＜1部＞開場12:00 / 開演13:00 ＜2部＞開場17:00 / 開演18:00

6⽉7⽇（⽇）開場14:00 / 開演15:00 詳細：https://buddiis.com/contents/987850