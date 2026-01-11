神村学園3年のDF中野陽斗、選手権の決勝戦で「全てをかけて戦いたい」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく”冬の主役たち”。

準決勝で尚志を相手に1-1からのPK戦の末に振り切って、選手権では初の決勝進出を果たした神村学園のDFリーダー・CB中野陽斗について。今大会ずば抜けた統率力と守備センスを見せる彼は、大会前の大きな経験を成長の材料にしていた。

屈強なフィジカルと出足の鋭さを駆使したボールハント力、カバーリングとコーチングで最終ラインを統率する姿は凛としていて勇ましい。尚志戦では立ち上がりこそ全体的に不安定さを出してしまったが、すぐに修正をすることができたのは、中野の存在が大きかった。

この一戦、尚志はこれまでセンターフォワードだった根木翔大を右ウィングに配置し、センターフォワードにデータがあまりない岡大輝を起用してきた。「9番（根木）がサイドにいたので少し驚きました」と、開始5分に中野を始めチームが面食らっている隙を突かれた。右サイドの裏のスペースに出たロングボールに対し、中野はタッチを割ると判断をしたのか少しスピードを緩めてしまった。そこで一気に根木に抜け出させてしまい、エンドラインギリギリの位置からのクロスを岡に決められてしまった。

相手の采配が的中する形で、まさに出鼻を挫かれた立ち上がりとなったが、ここから少し混乱をしたチームの守備組織を声と守備力で統率した。

「リスク管理の部分で、僕らのサイドバックが上がっている分、その裏を狙われることはわかっていました。立ち上がりあの形でやられてしまったのですが、気持ちを切り替えてボランチの堀ノ口瑛太をサイドにスライドさせたり、最終ラインに落として、もう一方のCBの今村太樹を相手に当てたりして対応することを意識しました」

ミスを引きずらずにDFリーダーとして気持ちを持ち直して、大きな声で的確に4バックと中盤の3枚をスライドさせて守備陣形を整えていく。その上で、得意の縦パスやフィードで両ウィングとインサイドハーフを活用しながらチームのベクトルを前に向けさせた。

特に後半はもう一度全体でプレスのはめ方を確認し、GKの寺田健太郎と今村、堀ノ口とは入念に人に行くのか、スペースを埋めるのかなど、スライドの部分でコミュニケーションを取り、後半は相手のシュートを1本に抑えた。

チームは後半28分に日郄元のゴールで追いつき、PK戦では10人目までもつれ込む死闘の末に決勝への扉を開いた。

「これまで歴代の先輩方が築き上げてきたものがあったからこその決勝進出だと思います。インターハイに引き続き、また神村学園の歴史を塗り替えられたのは嬉しいですけど、もう一つ上のステージに上がれるように決勝で勝つことだけを考えてやりたいです」

試合後のミックスゾーン、彼はこうキャプテンとしての思いを口にした。囲みが解けた後に今大会に入ってから相手との間合いの取り方、距離感の取り方が成長していることを伝えると、「大会前にSBSカップで経験を積めたことは大きかったです」と口にした。

選手権前の12月18日から21日にかけて静岡で行われたSBSカップにMF福島和毅と共にU-18日本代表として出場をした。FW徳田誉（鹿島アントラーズ）、新川志音（サガン鳥栖）など錚々たるメンバーが顔を揃える中、彼はキャプテンマークを巻いて3試合すべてに出場。

なかでも第2戦のスペイン代表戦ではFCバルセロナB、アトレチコ・マドリードB、レアル・マドリード・カスティージャなど、名門クラブのセカンドチームに所属する選手たちと真っ向からぶつかり合い、駆け引きやスピード面で大きな刺激を受けた。

「味方と相手から学ぶことが多かった大会でした。味方では徳田選手や新川選手の鋭い動き出しを見逃さないように意識をしたし、対峙しても本当に速くて強くて、うまい。そういった選手たちとコミュニケーションを取ることで、自分も連動してやれる手応えをつかみました。スペイン戦ではいきなり相手との1対1で打ち抜かれてしまったし、背後を突くタイミング、スピード、質がずば抜けていて、そこで相手との距離の詰め方や開け方などの1対1の対応力や、周りとの距離感の面で甘さを痛感した。その経験を今大会にいい形で持ち込めているのは大きいと思います」

だからこそ、準決勝では立ち上がりの硬さが出てしまったが、すぐに修正して強固なディフェンスを構築することができた。いよいよ泣いても笑ってもあと1試合。最終ラインで圧倒的な存在感を見せ続けるDFリーダーの目はすでに決勝の舞台を捉えている。

「（加入先の）いわきFCはもう始動していて、僕は少し遅れを取っていますが、大倉智社長から『今は選手権に集中して頑張れ』という声をいただいているので、最後まで戦えることに感謝をして、全てをかけて戦いたいと思います」（安藤隆人 / Takahito Ando）