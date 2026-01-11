Kis-My-Ft2の宮田俊哉さん（37）が、バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会の応援リーダーを務めることが決定しました。

ポケモン初のチーム戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』のアジア王者を決める国際大会『Pokémon UNITE Asia Champions League 2026』。2023年以来、各地域で多数の強豪チームが参加してきた大会が、さらにパワーアップ。世界中の熱狂的なトレーナーたちの期待に応え、アジア以外の地域からも強豪チームを招待して開催されます。

そして今回、自身も『ポケモンユナイト』を楽しみ、幼い頃からポケモンが身近にあったと語る宮田さんが応援リーダーに起用されました。

■応援リーダー決定に喜び

宮田さんは、応援リーダーに決まったと聞いた時の気持ちについて「めちゃくちゃうれしかったです！本当に毎日ずっとやっているゲームなので、シンプルに“うれしー‼”って感じでした(笑) でもその分、好きだからこそ盛り上げなきゃなっていう気持ちもすごく強いですね。子供の頃からポケモンが大好きなので、いつか何かしらのお仕事をやりたいなとは思っていましたが、それがいま自分がずっとやっている『ポケモンユナイト』だということがすごくうれしいです」とコメント。

■ゲームで使っているお気に入りのポケモン明かす

また、『ポケモンユナイト』で使っているお気に入りのポケモンを聞かれると「エーフィですね！まずは見た目から入ったんですけど、エーフィの技って少し離れていても届くので、距離感を保ちながら戦うことに適していて、すごく面白いポケモンです。 あとユナイト技を使った時に、自分の周りのポケモンたちを一瞬動けなくする技もあったりするので、仲間との協力プレイや、使うタイミングも絶妙に難しくて…使っていて楽しいです！」と明かしました。

現在日本では、3月28日と29日に開催されるオフライン決勝大会『Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS』に向けて予選が開催中ということで、宮田さんは「選手の皆さんは日本を背負って戦うわけなので、しっかり休養を取りながら、前日はちゃんとぐっすり寝られますようにと心から祈っています！」とエールを送るとともに、ファンに向けて「皆さんには、アジアナンバーワンが決まる瞬間をぜひ一緒に見ていただきたいです。楽しみにしていてください」とメッセージを送りました。

宮田さんは今後、日本テレビ系にて放送予定の『PUACL2026 ミニ番組』 に出演。初回は19日の28時10分からで、その後も各回深夜帯を中心に複数回放送を予定。また、日本テレビ系および『ポケモンユナイト』公式生配信で、宮田さんが出演し、ナレーションもつとめるCMも放送予定です。