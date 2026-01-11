バイきんぐ小峠英二、結婚秘話…「この子やな」と思ったきっかけ ライブで「待っといて」→その後の行動「おぉいいね〜」
お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二（49）が、11日までに更新された千原ジュニアのYouTubeチャンネルに登場し、結婚秘話を明かした。
【動画】バイきんぐ小峠、千原ジュニアと結婚トーク
小峠は、昨年6月に一般女性との結婚を発表。所属事務所を通じて「応援してくださる方々、日頃よりお世話になっている関係者の皆様へ感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と伝えていた。
ジュニアのYouTubeでは、飲み会で3〜4年前に知り合ったと説明。「この子やな」と思ったきっかけを聞かれると、小峠は「特に決定的なやつはなかった」としつつ「何個かある」と回顧。
パンクロックなどのライブに行き、最初は後方にいたが、盛り上がって小峠1人で前に行こうと思い「前行くけど、ここで待っといて」と彼女に伝えたところ、「気づいたら、彼女も僕について（隣の）この辺で一緒に楽しんでる。その時に、おぉいいね〜と。それは結構何個かあるうちの一つ」と語った。
ファンからは「小峠さん、ご結婚おめでとう」「自分の好きな音楽でモッシュしてる彼女良いねえ」など、多数の声が寄せられている。
【動画】バイきんぐ小峠、千原ジュニアと結婚トーク
小峠は、昨年6月に一般女性との結婚を発表。所属事務所を通じて「応援してくださる方々、日頃よりお世話になっている関係者の皆様へ感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と伝えていた。
ジュニアのYouTubeでは、飲み会で3〜4年前に知り合ったと説明。「この子やな」と思ったきっかけを聞かれると、小峠は「特に決定的なやつはなかった」としつつ「何個かある」と回顧。
ファンからは「小峠さん、ご結婚おめでとう」「自分の好きな音楽でモッシュしてる彼女良いねえ」など、多数の声が寄せられている。