「乗り鉄」にはハードルが高い秋田港線

JR貨物が、秋田港線を2026年7月1日に廃止すると発表しました。この路線は近年、秋田港に寄るクルーズ客船に乗客を運ぶ専用列車が運行されていました。「秋田港クルーズ列車」とも呼ばれ、普段は乗れない路線を走るレア列車でした。

【もう乗れない！】これが貨物線で走っていた「激レア列車」です！（写真）

秋田港線は、JR東日本の奥羽本線の秋田から2駅進んだ土崎から分岐し、西へ向かって秋田港に至る延長1.8kmの路線です。正式には奥羽本線の支線ですが、通称の「秋田港線」として知られています。この土崎〜秋田港間は、JR貨物が線路を保有して貨物列車を運行していた珍しい路線でもあります。

秋田港駅からはさらに線路が2手に分かれていましたが、いずれも秋田臨海鉄道の路線でした。秋田港周辺の工場を客先とした貨物輸送を行っていたものの、2022年に事業を廃止して翌年に会社が解散し、線路も廃止されています。土崎〜秋田港間も2021年3月に定期貨物列車の運行がなくなり、貨物線としての役割を終えていました。

しかし、秋田港には秋田フェリーターミナルがあり、新日本海フェリーが発着しています。さらに、2017（平成29）年からクルーズ船の寄港にあわせて、秋田〜秋田港間で旅客列車の「秋田港クルーズ列車」が運行されるようになりました。翌年には秋田港駅にホームと駅舎も整備されましたが、2025年11月限りで「秋田港クルーズ列車」は運行を終了しています。

「秋田港クルーズ列車」は、港から秋田市街への足として設定されたものです。このため秋田港線の列車に乗車するにはクルーズ船の乗客となる必要がありました。

このように普通のきっぷでは乗れない列車でしたが、過去には列車だけの旅行商品として秋田港線に乗ることもできました。貨物線の土崎〜秋田港間を踏破することができたのです。

ちなみに、土崎〜秋田港間はJR貨物が「第一種鉄道事業者」として線路を保有して列車を運行していました。そのため「秋田港クルーズ列車」の運行開始にあたり、JR東日本が同区間の第二種鉄道事業の認可を受け、JR貨物の線路を使用する形で列車を運行していました。

JR貨物が運行する貨物列車の多くは、JRの旅客会社の線路を使用して運行しています。この場合は、JR東日本をはじめとする旅客会社が「第一種鉄道事業者」、JR貨物が「第二種鉄道事業者」となります。「秋田港クルーズ列車」が走る土崎〜秋田港間では、JR東日本とJR貨物の関係が逆になっていたのが珍しいポイントです。

「秋田港クルーズ列車」に乗ったハナシ

筆者（柴田東吾：鉄道趣味ライター）は、2019（平成31）年4月に「秋田港クルーズ列車」に乗車したことがあります。

2017（平成29）年のトライアル運行を経て、翌年に本格的な運行を開始した当初は、専用車両の「あきたクルーズ号」が用意されていました。この車両は、JR東日本の五能線などを走る観光列車「リゾートしらかみ」から転用されたものです。運行開始にあたり、車体を「海」「港」「クルーズ船」をイメージした色に塗り替えていました。

2020年に「あきたクルーズ号」が廃車された後は、同じく「リゾートしらかみ」から転用されたイベント用車両の「クルージングトレイン」が使用されていましたが、この車両も2023年に引退。以後は秋田地区の地域輸送で使用される電気式気動車GV-E400系が使用されていました。

筆者が「秋田港クルーズ列車」に乗車した頃は、「あきたクルーズ号」が使用されていました。車内は、先代の「リゾートしらかみ?（ぶな）」の頃と大差なく、リクライニングシートや簡易個室のようなボックス席もありました。4両編成でしたが、車内はガラガラで利用者はわずかでした。

秋田駅を出発した「秋田港クルーズ列車」は市街地を走り、土崎駅から貨物線を走行します。沿線は住宅街に変わり、秋田港駅に近付くにつれて倉庫のような建物も目立ってきました。海も見えなければ、港の雰囲気も全く感じられない路線です。

秋田港駅では新設されたホームの手前で一旦停止し、係員が乗務員室に乗って誘導する姿も見られました。貨物線や貨物駅の構内を走るため、取り扱いが特殊だったのかもしれません。

ちなみに、秋田港から秋田への帰りは、路線バスに乗ってみました。秋田中央交通のセリオン線と呼ばれる路線ですが、約8kmを30分弱かけて走ります。「秋田港クルーズ列車」の廃止後、寄港するクルーズ船からのアクセスはシャトルバスになる予定です。