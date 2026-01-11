タレントの柳原可奈子さんは1月10日、自身のInstagramを更新。2人の娘と公園で遊ぶ姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：柳原可奈子さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの柳原可奈子さんは1月10日、自身のInstagramを更新。2人の娘と公園で遊ぶ姿を披露しました。

【写真】柳原可奈子、娘の「成長を感じました」

「娘ちゃんたちの素晴らしい笑顔」

柳原さんは2人の娘とブランコに乗ったりアイスを食べたり、公園で遊ぶ様子を撮影した13枚の写真を投稿。「長女を小さい子用のブランコに乗せてみたら もう足が地面につくようになっていてびっくり！！ 駆け寄ってきた次女の頭をそっと撫でてあげる姿にも成長を感じました」とつづっています。

さらに「夜寝る前 お姉ちゃんの未来を少し考えていました 心配事もあるけれど、楽しいこと、夢中になれることが見つかるといいな そんなことを想いました 2人のそばで 親も素直に、しなやかに、伸びていきたいな」と2人の娘の成長についての想いを続けました。

コメントでは「若いけど立派なお母さん」「娘ちゃんたちの素晴らしい笑顔」「どんどんお姉さんになっていきますね」「お姉ちゃんの足がすごく長くなっていますね」「家族のステキな絆が写真からあふれてる」「姉妹愛を感じますね」との声が寄せられています。

「誰よりも楽しんでるのがいい」

2日の投稿では、娘2人と全力で凧揚げを楽しむ様子を公開している柳原さん。長女をおんぶしながら次女を抱っこする姿や次女の凧揚げ成功に大喜びする姿を披露しています。豪快で明るい柳原さんの笑顔に、コメントでも「見ていてこちらも幸せな気持ちになります」「最高のママです」「パワフルー！」「こっちまで笑顔になっちゃう 太陽のようなお母さん！」「誰よりも楽しんでるのがいい」「母の顔だなぁ」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)