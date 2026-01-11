「成長を感じました」柳原可奈子、娘2人と公園で遊ぶ姿に「立派なお母さん」「姉妹愛を感じます」の声
タレントの柳原可奈子さんは1月10日、自身のInstagramを更新。2人の娘と公園で遊ぶ姿を披露しました。
さらに「夜寝る前 お姉ちゃんの未来を少し考えていました 心配事もあるけれど、楽しいこと、夢中になれることが見つかるといいな そんなことを想いました 2人のそばで 親も素直に、しなやかに、伸びていきたいな」と2人の娘の成長についての想いを続けました。
コメントでは「若いけど立派なお母さん」「娘ちゃんたちの素晴らしい笑顔」「どんどんお姉さんになっていきますね」「お姉ちゃんの足がすごく長くなっていますね」「家族のステキな絆が写真からあふれてる」「姉妹愛を感じますね」との声が寄せられています。
「娘ちゃんたちの素晴らしい笑顔」柳原さんは2人の娘とブランコに乗ったりアイスを食べたり、公園で遊ぶ様子を撮影した13枚の写真を投稿。「長女を小さい子用のブランコに乗せてみたら もう足が地面につくようになっていてびっくり！！ 駆け寄ってきた次女の頭をそっと撫でてあげる姿にも成長を感じました」とつづっています。
