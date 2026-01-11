新年早々、株価が好調な滑り出しを見せた中、そこに冷や水を浴びせるかのように中国が新たな措置を打ち出してきました。

【写真を見る】中国が“日本狙い撃ち”の輸出規制…「あらゆる物に入っている」レアアース対象なら日本経済はどうなる？【サンデーモーニング】

株価が最高値を更新する一方、日中関係は…

1月5日に行われたマグロの初競り。5億1030万円と史上最高値がつきました。他にもウニの初競りや、さくらんぼの初競りでも最高値を更新。

株価も新年早々に最高値を更新し、経済界からは強気の発言が…

野村HD・奥田健太郎社長

「(今年の最高値は)5万9000円で考えている」

大和証券グループ本社・荻野明彦社長

「(今年の最高値は)6万2000円をつけるのではないか」

一方で、懸念も…

日本商工会議所・小林健 会頭

「(世界は)分断と不確実性が高い局面が相変わらず続いている。『地政学的大不況』である」

「地政学的」なリスクの一つが、日中関係です。

韓国の取り込みに動いた中国 蜜月関係をアピール

その中国、習近平国家主席は新年早々に韓国の李在明大統領を国賓として招き、蜜月関係をアピール。

中国国内でのK-POPの規制緩和や、新たなパンダの貸与などを打ち出したのです｡

習近平 国家主席（5日）

「中国と韓国はともに、頻繁に往来し、よくコミュニケーションをとりましょう」

そして｢第二次大戦の勝利の成果を守る｣ことを呼びかけたという習主席。

日本との関係が悪化する中、韓国の取り込みに動いた形です。

中国が新たな“輸出規制” レアアース対象なら日本経済はどうなる？

そして中国から新たな一手が...

中国外務省・毛寧 報道官（7日）

「中国が措置を講じることは、完全に正当で合法です」

中国が新たな「措置」を講じるというのは、軍民両方で使える品目の輸出規制。国営メディアは、レアアースの規制強化が検討されていると報じたのです。

最先端の兵器からスマホなどのハイテク製品､エアコンや洗濯機などの家電まで、幅広く使われているレアアース。

日本の製造現場からは...

山信金属工業・山田洋社長

「(レアアースは)中国が独り占めしているような形。他のところから急に調達できるようなものではない」

このメーカーが製造・販売しているのは強力な磁石を使った機器。強力な磁石にレアアースは欠かせないのです｡

山信金属工業・山田洋社長

「(レアアースが規制となれば)そういった品物が作れなくなるという想像はできます」

中国政府は具体的な規制品目を明らかにしておらず、広がる不安。

輸出規制の発表と同じ日に開かれた日中の経済団体による新年会には、中国の大使が異例の欠席をするなど経済への影響がさらに広がる兆しも...

ニトリHD・似鳥昭雄会長（７日）

「レアアースはありとあらゆる物の部品に全部入っているんじゃないですか。我々の家電の中にも入ってます。ものすごく心配しています。日本政府が手を打ってほしい」

年頭の会見で高市総理は…

高市総理（５日）

「わが国としては中国との様々な対話についてオープンです。扉を閉ざすようなことはしておりません」

中国が強硬姿勢を崩さないなか、日本政府に打つ手はあるのでしょうか。