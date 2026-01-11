カブスがＦＡ市場の目玉となっていたアレックス・ブレグマン内野手（３１）を獲得することで合意に達したと、複数の米メディアが１０日（日本時間１１日）報じた。移籍市場に精通する「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者、「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者によると、５年総額１億７５００万ドル（約２７６億円）の大型契約を結んだ。オプトアウト（契約破棄）はなく、全球団に対するトレード拒否条項が盛り込まれているという。

昨季ＦＡでアストロズからレッドソックスに活躍の場を移した強打の三塁手。その際、３年総額１億２０００万ドル（約１８９億円）の巨額契約を結んだが、１年ごとにオプトアウト条項が含まれており、このオフ再びＦＡ権を行使して争奪戦となっていた。

鳴り物入りで加入したレ軍での昨季は１１４試合に出場して打率２割７分３厘、１８本塁打、６２打点。５月に負傷離脱した影響もあって不完全燃焼に終わったものの、オールスター出場、４年ぶりのポストシーズン進出に貢献するなどＭＬＢ屈指の三塁手であることに疑いの余地はない。カブスの年俸３５００万ドル（約５５億円）は球団史上最高額という。

ボストンでのプレーはわずか１年で終止符が打たれ、レ軍にとっては悪夢のような１年となった。ブレグマンの入団で「チームの顔」的存在だったラファエル・デバース内野手（２９）は三塁のポジションを奪われ、ＤＨに転向。その後さらに一塁転向を打診されるなどして、レ軍との間に緊張が生まれた。溝は埋まらず、昨年６月にジャイアンツへ電撃トレード。大砲との確執の末に放出に至り、正三塁手として三顧の礼で迎えたはずのブレグマンを１年で失った。

カブスとの「５年２７６億円」のインパクトもさることながら、レッドソックスの迷走ぶりも浮き彫りとなった。